¿Trabajas a honorarios? Revisa cómo acceder al pago de una licencia médica

Revisa a continuación los requisitos para optar al pago de un reposo según si cotizas voluntariamente o a través de la Operación Renta.

Para quienes trabajan a honorarios, enfermarse puede significar dejar de percibir ingresos por los días no trabajados. Sin embargo, existe un subsidio por incapacidad laboral que permite acceder a licencias médicas y recibir un pago durante el periodo de reposo, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Gracias a la Ley Honorarios estos trabajadores pueden recibir un pago en caso de tener reposo médico, siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos clave.

Requisitos para acceder al pago de licencias si trabajas a honorarios

Para cobrar por los días en licencia se debe identificar si como trabajador cotizas voluntariamente o mediante la Operación Renta.

Si eres parte del primer grupo, debes contar con los siguientes requisitos:

Tener una licencia médica autorizada .

. Contar con al menos 12 meses de afiliación a un sistema de salud.

a un sistema de salud. Registrar un mínimo de seis meses de cotizaciones , continuas o discontinuas, durante los 12 meses anteriores al inicio del reposo.

, continuas o discontinuas, durante los 12 meses anteriores al inicio del reposo. Estar al día en el pago de sus cotizaciones, incluido el mes anterior al inicio de la incapacidad.

Por el contrario, si cotizas en la Operación Renta solo debes tener una licencia médica autorizada, ya que los otros requisitos se mantienen cubiertos por todo el año, es decir, en el caso del 2026 el trabajador tendría cobertura entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027.

Pagos de la licencia médica

Es importante tener en consideración que de acuerdo a cuánta sea la duración del reposo es cuánto pagará el subsidio, asimismo, se realizará un cálculo sobre la base de la renta imponible declarada.

Si tu licencia médica dura 11 días o más, el subsidio pagará desde el día uno de reposo. Mientras tanto que, si dura 10 días o menos, se pagará desde el cuarto día.

También es clave que durante el periodo de reposo no se emitan boletas de honorarios, ya que está prohibido.