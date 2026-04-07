Operación Renta 2026: Por qué trabajadores a honorarios están recibiendo menos devolución
Miles de trabajadores a honorarios en Chile enfrentan un escenario que, año a año, genera confusión. Ahora, muchos enfrentan un monto devuelto menor al esperado.
El proceso de Operación Renta 2026 ya está en marcha y vuelve a poner en el centro a los trabajadores a honorarios, especialmente por el impacto de las cotizaciones previsionales obligatorias en el monto de devolución.
Aunque muchos esperan recibir dinero, expertos advierten que los descuentos por salud y pensiones pueden reducir significativamente, o incluso eliminar, la devolución.
Por esto, con el inicio del proceso de declaración de impuestos, miles de trabajadores a honorarios en Chile enfrentan un escenario que, año a año, genera confusión: la diferencia entre lo retenido durante el año y lo efectivamente devuelto por el SII.
¿Por qué podrías recibir menos en la devolución?
A diferencia de años anteriores, el monto retenido en boletas de honorarios está siendo cada vez más utilizado para pagar cotizaciones obligatorias. Esto incluye:
- Aportes a pensión (AFP)
- Cotizaciones de salud
- Seguro de invalidez y sobrevivencia
Además, este proceso es progresivo: cada año aumenta el porcentaje destinado a cotizaciones, lo que reduce el dinero disponible para devolución.
“Uno de los principales errores es asumir que la devolución será equivalente a lo retenido“, explicó Camila Cárdenas, directora del área de Litigación y socia de SoyHonorario.
“En la práctica, ese dinero primero se destina a cubrir cotizaciones previsionales, como salud y pensión, por lo que el monto final puede ser considerablemente menor o incluso cero”.
Otros factores que afectan la devolución
Tal como explica el proceso oficial, también hay situaciones donde la devolución puede verse afectada por otros factores, como deudas o retenciones externas:
- Deudas por pensión alimenticia
- Créditos universitarios impagos
- Deudas en salud o mandatos judiciales
- Errores en datos bancarios
En estos casos, la Tesorería puede retener total o parcialmente el dinero. Siguiendo esa línea, también existen escenarios donde la devolución puede desaparecer completamente.
Algunos casos son: si las cotizaciones obligatorias consumen todo lo retenido, si optas por cobertura total de cotizaciones o si tus ingresos implican mayores obligaciones previsionales.
La importancia de revisar la declaración
Finalmente, ingresos mal informados, omisión de boletas o falta de revisión de la propuesta del SII pueden derivar en diferencias que afecten el cálculo final, retrasos en el proceso o incluso fiscalizaciones posteriores.
“Es fundamental revisar la propuesta del SII antes de aceptarla. Muchas veces contiene inconsistencias o información incompleta que puede perjudicar al contribuyente. La responsabilidad final siempre recae en la persona, no en el sistema”, advirtió Cárdenas.