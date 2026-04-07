Operación Renta 2026: Por qué trabajadores a honorarios están recibiendo menos devolución

Miles de trabajadores a honorarios en Chile enfrentan un escenario que, año a año, genera confusión. Ahora, muchos enfrentan un monto devuelto menor al esperado.

El proceso de Operación Renta 2026 ya está en marcha y vuelve a poner en el centro a los trabajadores a honorarios, especialmente por el impacto de las cotizaciones previsionales obligatorias en el monto de devolución.

Aunque muchos esperan recibir dinero, expertos advierten que los descuentos por salud y pensiones pueden reducir significativamente, o incluso eliminar, la devolución.

Por esto, con el inicio del proceso de declaración de impuestos, miles de trabajadores a honorarios en Chile enfrentan un escenario que, año a año, genera confusión: la diferencia entre lo retenido durante el año y lo efectivamente devuelto por el SII.

¿Por qué podrías recibir menos en la devolución?

A diferencia de años anteriores, el monto retenido en boletas de honorarios está siendo cada vez más utilizado para pagar cotizaciones obligatorias. Esto incluye:

Aportes a pensión (AFP)

Cotizaciones de salud

Seguro de invalidez y sobrevivencia

Además, este proceso es progresivo: cada año aumenta el porcentaje destinado a cotizaciones, lo que reduce el dinero disponible para devolución.

“Uno de los principales errores es asumir que la devolución será equivalente a lo retenido“, explicó Camila Cárdenas, directora del área de Litigación y socia de SoyHonorario.

“En la práctica, ese dinero primero se destina a cubrir cotizaciones previsionales, como salud y pensión, por lo que el monto final puede ser considerablemente menor o incluso cero”.





Otros factores que afectan la devolución

Tal como explica el proceso oficial, también hay situaciones donde la devolución puede verse afectada por otros factores, como deudas o retenciones externas:

Deudas por pensión alimenticia

Créditos universitarios impagos

Deudas en salud o mandatos judiciales

Errores en datos bancarios

En estos casos, la Tesorería puede retener total o parcialmente el dinero. Siguiendo esa línea, también existen escenarios donde la devolución puede desaparecer completamente.

Algunos casos son: si las cotizaciones obligatorias consumen todo lo retenido, si optas por cobertura total de cotizaciones o si tus ingresos implican mayores obligaciones previsionales.

La importancia de revisar la declaración

Finalmente, ingresos mal informados, omisión de boletas o falta de revisión de la propuesta del SII pueden derivar en diferencias que afecten el cálculo final, retrasos en el proceso o incluso fiscalizaciones posteriores.

“Es fundamental revisar la propuesta del SII antes de aceptarla. Muchas veces contiene inconsistencias o información incompleta que puede perjudicar al contribuyente. La responsabilidad final siempre recae en la persona, no en el sistema”, advirtió Cárdenas.