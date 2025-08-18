¡Todavía quedan cupos! Ránking, calendario y requisitos de las mejores Working Holiday 2025-2026 - Chilevisión

Dentro de los tres mejores países para solicitar un visado de Working Holiday, hay dos cuyo proceso ya inició y el tercero abrirá sus postulaciones en octubre octubre con 940 cupos disponibles.

La Working Holiday es un tipo de visado que permite tener residencia por un año en el país de destino al que se aplica, a fin de poder trabajar en rubros que requieren personal no especializado.

Al respecto, Chile mantiene convenios con 21 países para poder postular a este visado que a menudo permite a los usuarios poder ahorrar para seguir viajando, y su calendario ya se encuentra actualizado para el periodo 2025-2026.

¿Cuáles son los mejores países para postular a la Working Holiday?

Australia: Su proceso de postulación está en curso y comenzó el pasado 1 de julio con 3.400 cupos anuales.

y comenzó el pasado 1 de julio con 3.400 cupos anuales. Canadá: Su proceso de postulación comenzó en enero y se encuentra en curso . Hay 725 cupos.

. Hay 725 cupos. Nueva Zelanda: Las postulaciones inician el 15 de octubre. Hay 940 cupos.

En esa misma línea, Enrique Vásquez, fundador de la plataforma Working Holiday, explicó a LUN que Australia se encuentra en el primer lugar: "Debido a su alto salario mínimo, cercano a los $16.000 por hora y las extensiones posibles para un segundo y tercer año con trabajos específicos, especialmente en agricultura y construcción".

En cambio, Canadá se encuentra en el segundo lugar porque sus salarios son competitivos, pero brinda múltiples oportunidades en el sector hotelero y turístico, sumado a un sistema "bien estructurado", según indicó Vásquez.

Por su parte, Nueva Zelanda no iguala ni supera los salarios de los dos países antes mencionados, pero entrega un proceso sencillo de ofertas laborales para personas jóvenes, sumado a una gran calidad de vida y múltiples experiencias culturales.

¿Cuáles son los requisitos para postular a la Working Holiday en Australia?

Nacionales chilenos y australianos que tengan entre 18 y 30 años a la fecha de solicitud de la visa.

Que el propósito primordial sea pasar vacaciones en Australia o Chile, según corresponda, por un periodo determinado.

Tener un título de enseñanza superior o haber completado satisfactoriamente o sido aceptado para cursar el tercer año de estudios universitarios de pregrado.

Los ciudadanos chilenos deben tener un nivel del idioma inglés calificado, al menos funcional, certificado por el Primer Secretario de Inmigración de la Embajada de Australia en Chile.

Los ciudadanos australianos deben tener un nivel del idioma español calificado, al menos funcional, certificado por el Cónsul de cada Consulado chileno en Australia.

No tener hijos dependientes.

No ser titulares de una visa anterior.

Pagar los derechos de visado correspondientes.

Tener un pasaporte válido.

Tener un pasaje de regreso o fondos suficientes para comprar ese pasaje, y una cantidad de dinero razonable para mantenerse durante la estadía inicial en Australia o Chile. Dicho monto será evaluado por la Autoridad Nacional respectiva que tramite la solicitud de visa.

Tener buena salud.

Proporcionar una carta de la Autoridad Nacional respectiva que los hubiera elegido para participar en el programa en donde conste que cumplen con todos los requisitos de elegibilidad anteriores.

Para revisar los requisitos de la Working Holiday en Canadá haz click ACÁ:

Para revisar los requisitos de la Working Holiday en Nueva Zelanda haz click ACÁ: