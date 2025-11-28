Teletón 2025: Conoce quiénes son los HUMORISTAS confirmados para la cruzada solidaria - Chilevisión

El evento benéfico contará con varios representantes del humor para sacarle carcajadas a la audiencia. Además, contará con una nueva y emblemática sección que traerá la nostalgia a la televisión chilena.

La Teletón 2025 volverá a las pantallas de televisión este viernes 28 y sábado 29 de noviembre con una transmisión ininterrumpida de 27 horas de amor con la cruzada solidaria que une al país.

Por ello, uno de las secciones que más expectación genera en la audiencia de la parrilla programática del evento solidario son los espectáculos humorísticos, los que prometen sacar varias carcajada a los presentes.

En consecuencia, ya se conocieron quiénes serán los encargados de liderar esta parte en la cruzada benéfica, lo que traerá espacios consolidados como un viaje al recuerdo.

Estos son los humoristas confirmados para la Teletón 2025

En el trasnoche de la extensa velada de amor, los encargados de sacar risas en la audiencia serán los comediantes de El Muro junto a la conducción de Kike Morandé. Los artistas saldrán a ratificar su gran éxito en Chilevisión con Detrás del Muro en la cruzada solidaria.

Además, las sorpresas continúan con un inédito sketch de "La Oficina", uno de los clásicos del emblemático Japenning con Ja que incluirá rostros históricos y humoristas nuevos.

El cierre estará a cargo de Stefan Kramer, quien volverá al Estadio Nacional con una presentación que estará llena de sorpresas y con sus características imitaciones.

La extensa transmisión televisiva y el evento solidario pretende alcanzar la meta de $40.502.617.946, con el objetivo de seguir financiando la institución sin fines de lucro.