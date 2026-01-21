Subsidio de Discapacidad para menores de 18: Qué trámite debo hacer para recibir $125 mil al mes - Chilevisión

Este aporte va directamente al bolsillo del beneficiario/a si cumples con los requisitos y completas el trámite. Revisa acá si te corresponde, cómo hacerlo y cuándo lo recibes.

El Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años es un importante aporte económico dirigido a personas que cumplan una serie de requisitos.

A comienzos de este año, este subsidio fue incluido por ChileAtiende en el listado de opciones a las que puedes acceder durante el 2026.

Si te interesa, o conoces a alguien que quiera optar por el Subsidio de Discapacidad, debes saber que necesita reunir una importante cantidad de documentos e iniciar un trámite. Revisa acá quiénes pueden acceder a él, los requisitos y el monto.

Requisitos Subsidio de Discapacidad 2026

A continuación, te dejamos los tres requisitos esenciales para recibir el Subsidio de Discapacidad:

Estar dentro del 60% más vulnerable de la población, según la clasificación socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH).

Tengan residencia continua en el país de, a lo menos, tres años inmediatamente anteriores a la fecha en que se haga la solicitud.

Resolución de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) o, según sea el caso, credencial del Registro Nacional de Discapacidad del SRCel, que certifique una discapacidad mental, física o sensorial de, al menos, un 50% (severa o profunda), que se encuentre vigente, o una discapacidad mental acreditada de acuerdo a la Ley N.º 18.600.

¿Qué necesitas para acceder al Subsidio de Discapacidad 2026?

Al solicitar el beneficio, es necesario acreditar la identidad de la persona solicitante y del menor beneficiario, junto con los siguientes documentos, según sea el caso:

Certificado de Discapacidad (COMPIN) o del Registro Nacional de Discapacidad (SRCel).

Resolución judicial, informe social u otro antecedente que acredite la situación de cuidados en que se encuentra la persona beneficiaria.

En cambio, si el subsidio lo solicita la institución que está a cargo del beneficiario, requerirás:

Certificado de vigencia de la sociedad o inscripción de la persona jurídica ante el Registro Civil, según sea el caso.

Certificado de vigencia del representante legal, personería o decreto de nombramiento, según corresponda.

Documento que acredite que la institución se encuentra a cargo del o de la menor que recibe el beneficio.

Poder habilitante especial solo para gestionar la solicitud ante el IPS, identificando a la persona beneficiaria. Esta autorización no aplica para cobrar y percibir el subsidio, ya que el pago se realizará a la institución que tiene a su cargo al o la menor.

Junto con lo anterior, en el formulario de solicitud se deben incluir las siguientes declaraciones respecto al o la menor:

Registra residencia en Chile por un periodo continuo de tres años, a partir de la fecha en que presente la documentación.

Se encuentra bajo un cuidado permanente.

Si es titular de una pensión o causante de una prestación familiar, al solicitar el subsidio tendrá que renunciar al otro beneficio, según sea el caso (artículos 5 y 7 del Decreto Ley N.º 869, de 1975).

Monto Subsidio de Discapacidad 2026

Si cumples con los requisitos y presentas la documentación correspondiente, accederás al Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años.

El aporte consta de un pago mensual de $125 mil pesos. No obstante, debes saber que este monto podría subir en pocas semanas, debido al reajuste que se hace cada febrero por la variación del IPC.

Consulta si el menor es beneficiario y solicítalo

Si ves que cumples con los requisitos, solo basta con que hagas el trámite de consulta y solicitud. Para llevarlo a cabo, necesitas el RUN y fecha de nacimiento del o la menor de 18 años.