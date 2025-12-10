Bono de Protección: El ÚNICO requisito para recibirlo sin postular y con pago mensual - Chilevisión

El Bono de Protección, también conocido como Bono Dueña de Casa, es un beneficio estatal que se entrega por 24 meses a usuarios y usuarias del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

Se trata de un beneficio que es otorgado a las familias más vulnerables del país y las mujeres son sus beneficiarias prioritarias. Además de la modalidad de su entrega y duración, una de sus principales ventajas es que se exige solo un requisito para obtenerlo.

El único requisito para el Bono de Protección

El Bono de Protección es un beneficio monetario mensual y no postulable. Son beneficiarias de este bono todas las personas que son parte del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

Es decir, el único requerimiento es aceptar la carta que envía el Ministerio de Desarrollo Social y Familia con la invitación a pertenecer al Subsistema, y participar en uno de los siguientes programas:

Familias Abriendo caminos Calle Vínculos



Cuánto dinero paga el Bono de Protección

El pago de los montos se realiza a través de la CuentaRUT del Banco Estado. En el caso de no poseerla, será el propio Ministerio de Desarrollo Social y Familia quien se encargue de realizar la apertura de ese producto.