 Bono de Protección: El ÚNICO requisito para recibirlo sin postular y con pago mensual
ChileVisión
10/12/2025 11:37

Sin postular y pago mensual: El único requisito que debes cumplir para recibir el Bono de Protección

El Bono de Protección, también conocido como Bono Dueña de Casa, es un beneficio estatal que se entrega por 24 meses a usuarios y usuarias del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

Publicado por CHV Noticias

Entre los beneficios que entrega el Estado se encuentra un aporte que se paga de manera mensual y dura dos años: el Bono de Protección, antes conocido como Bono Dueña de Casa.

Se trata de un beneficio que es otorgado a las familias más vulnerables del país y las mujeres son sus beneficiarias prioritarias. Además de la modalidad de su entrega y duración, una de sus principales ventajas es que se exige solo un requisito para obtenerlo.

El único requisito para el Bono de Protección

El Bono de Protección es un beneficio monetario mensual y no postulable. Son beneficiarias de este bono todas las personas que son parte del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

Es decir, el único requerimiento es aceptar la carta que envía el Ministerio de Desarrollo Social y Familia con la invitación a pertenecer al Subsistema, y participar en uno de los siguientes programas:

      • Familias
      • Abriendo caminos
      • Calle
      • Vínculos

Cuánto dinero paga el Bono de Protección

El pago de los montos se realiza a través de la CuentaRUT del Banco Estado. En el caso de no poseerla, será el propio Ministerio de Desarrollo Social y Familia quien se encargue de realizar la apertura de ese producto.

      • Los primeros 6 meses, el bono asciende a $23.694.
      • Desde el mes 7 al mes 12: $18.033.
      • Desde el mes 13 al mes 18: $12.398.
      • Desde el mes 19 al 24: $22.007 (valor corresponde al monto del SUF).
