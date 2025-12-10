Bono de Protección: El ÚNICO requisito para recibirlo sin postular y con pago mensual - Chilevisión

El Bono de Protección, también conocido como Bono Dueña de Casa, es un beneficio estatal que se entrega por 24 meses a usuarios y usuarias del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.
Entre los beneficios que entrega el Estado se encuentra un aporte que se paga de manera mensual y dura dos años: el Bono de Protección, antes conocido como Bono Dueña de Casa.
Se trata de un beneficio que es otorgado a las familias más vulnerables del país y las mujeres son sus beneficiarias prioritarias. Además de la modalidad de su entrega y duración, una de sus principales ventajas es que se exige solo un requisito para obtenerlo.
El Bono de Protección es un beneficio monetario mensual y no postulable. Son beneficiarias de este bono todas las personas que son parte del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.
Es decir, el único requerimiento es aceptar la carta que envía el Ministerio de Desarrollo Social y Familia con la invitación a pertenecer al Subsistema, y participar en uno de los siguientes programas:
El pago de los montos se realiza a través de la CuentaRUT del Banco Estado. En el caso de no poseerla, será el propio Ministerio de Desarrollo Social y Familia quien se encargue de realizar la apertura de ese producto.