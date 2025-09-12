Servel ofrece trabajos con remuneración hasta $157 mil en las elecciones presidenciales de noviembre - Chilevisión

Personal de Enlace (PESE) o Ayudante (PESE) son dos de los puestos laborales que ofrece el servicio electoral durante los días de votaciones. A continuación te detallamos en qué consisten y cómo postular.

El Servicio Electoral (Servel) anunció hace algunas semanas la búsqueda de personas para los puestos de Personal de Enlace y Ayudante en las elecciones presidenciales de noviembre.

De acuerdo a la información entregada por el organismo, quienes postulen y resulten seleccionados deberán trabajar el día domingo 16 de noviembre y, en caso de existir una segunda vuelta, deberán volver el día 14 de diciembre

Quienes se desempeñen como Personal de Enlace, recibirán un pago de 4 UF ($157.942) aproximadamente, mientras que en en el caso de los Ayudantes será de 2,5 UF ($98.714).

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Servel abre vacantes de Personal de Enlace para elecciones 2025

Según lo establecido en las bases del Servel, el Personal de Enlace será el encargado de que las elecciones se desarrollen de manera ordenada y transparente.

Por lo que dentro de sus funciones se encuentran coordinar tareas y brindar apoyo a los distintos actores presentes en los locales de votación.

Inscríbete con tu clave única

Quienes deseen trabajar para el Servel en las elecciones presidenciales 2025 deberán inscribirse en el siguiente enlace, ingresando su clave única y completando una ficha de inscripción.

Posterior a eso, tanto los Personal de Enlace como los Ayudantes deben completar un curso de capacitación para las Elecciones 2025 aunque ya lo hayan hecho en comicios anteriores.