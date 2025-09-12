 Servel ofrece trabajos con remuneración hasta $157 mil en las elecciones presidenciales de noviembre - Chilevisión
Minuto a minuto
Violento robo de camión en Quilicura terminó con trabajador baleado “Está muerto en vida”: Vlado Mirosevic denuncia en PDI a Pastor Soto tras nuevo ataque con ataúd en el Congreso Fiscalía pide ocho años de cárcel para Camila Polizzi y Sebastián Polanco por estafa y lavado de activos No se sabía de ellos desde hace dos meses: Madre e hijo son encontrados muertos al interior de su casa en Temuco Servel definió orden los candidatos para las Elecciones 2025: Así quedó la papeleta de votación
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
12/09/2025 08:55

Servel ofrece trabajos con remuneración hasta $157 mil en las elecciones presidenciales de noviembre

Personal de Enlace (PESE) o Ayudante (PESE) son dos de los puestos laborales que ofrece el servicio electoral durante los días de votaciones. A continuación te detallamos en qué consisten y cómo postular.

Publicado por CHV Noticias

El Servicio Electoral (Servel) anunció hace algunas semanas la búsqueda de personas para los puestos de Personal de Enlace y Ayudante en las elecciones presidenciales de noviembre. 

De acuerdo a la información entregada por el organismo, quienes postulen y resulten seleccionados deberán trabajar el día domingo 16 de noviembre y, en caso de existir una segunda vuelta, deberán volver el día 14 de diciembre 

Quienes se desempeñen como Personal de Enlace, recibirán un pago de 4 UF ($157.942) aproximadamente, mientras que en en el caso de los Ayudantes será de 2,5 UF ($98.714).  

Servel abre vacantes de Personal de Enlace para elecciones 2025

Según lo establecido en las bases del Servel, el Personal de Enlace será el encargado de que las elecciones se desarrollen de manera ordenada y transparente

Por lo que dentro de sus funciones se encuentran coordinar tareas y brindar apoyo a los distintos actores presentes en los locales de votación. 

Inscríbete con tu clave única 

Quienes deseen trabajar para el Servel en las elecciones presidenciales 2025 deberán inscribirse en el siguiente enlace, ingresando su clave única y completando una ficha de inscripción.

Posterior a eso, tanto los Personal de Enlace como los Ayudantes deben completar un curso de capacitación para las Elecciones 2025 aunque ya lo hayan hecho en comicios anteriores. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

EVENTO COMPLETO | Debate Presidencial 2025 en Chilevisión

Lo último

Lo más visto

Tiene 22 años y habría confesado el crimen: Revelan identidad de sujeto detenido por asesinato de Charlie Kirk

Desde la gobernación de Utah confirmaron la detención del principal sospechoso, quién había sido entregado por su propio circulo cercano.

12/09/2025

Aguinaldo Fiestas Patrias: Confirman fecha de pago del beneficio que entregará hasta $88 mil a trabajadores

El Aguinaldo Fiestas Patrias es un beneficio del Estado establecido en la ley y que se entrega exclusivamente durante el mes de septiembre a trabajadores públicos y pensionados.

12/09/2025

Graban a encapuchados atacando a carabineros con armas de fuego en Cerro Navia

Los incidentes ocurridos la noche de este jueves fueron captados por cámaras de vigilancia del sector.

11/09/2025

VIDEO | Mira acá el Debate Presidencial 2025 de Chilevisión

Rumbo a las elecciones del 16 de noviembre, los ocho aspirantes a La Moneda participaron en el primer Debate Chilevisión, el que puedes revivir aquí.

11/09/2025