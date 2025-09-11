 Qué publicó cada candidato en sus redes sociales post Debate Presidencial 2025 - Chilevisión
11/09/2025 10:24

Trastienda política: Qué publicó cada candidato en sus redes sociales post Debate Presidencial 2025

Los aspirantes a la Presidencia de la República usaron sus redes sociales para compartir videos y fotos de sus intervenciones en el Debate de Chilevisión, así como memes, propuestas y muestras de apoyo.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles se llevó a cabo el primer Debate Presidencial 2025, que contó con la presencia de los ocho aspirantes a La Moneda y que transmitimos en Chilevisión.

En más de dos horas, los candidatos dieron a conocer sus propuestas al país, marcadas por discusiones y alguna que otra polémica. 

Tras el fin del evento, todos y cada uno de ellos utilizó sus redes sociales para destacar sus intervenciones, dar a conocer sus ideas o incluso compartir memes. A continuación, revisa lo que compartió cada candidato en X o Instagram tras el fin de la instancia.

Qué publicó cada candidato en sus redes sociales post Debate Presidencial 2025

  • José Antonio Kast

A través de su cuenta de X, el abanderado de los partidos Republicano y Social Cristiano compartió una foto comiendo una hamburguesa en un local de comida rápida y escribió: "Celebrando el debate".

  • Jeannette Jara

En sus redes sociales, la carta de la coalición de Gobierno y la DC publicó varios registros de sus intervenciones en el debate y aprovechó para hacer propuestas en materia de salud, seguridad y sueldo mínimo.

  • Eduardo Artés

El candidato independiente también se mostró activo en su cuenta de X, principalmente retuiteando memes y sus propias declaraciones en el evento.

  • Harold Mayne-Nicholls

Otro de los aspirantes independientes a La Moneda subió varias fotos resumiendo sus propuestas en seguridad y salud, compartiendo mensajes de usuarios y manifestándose otra vez contra las minas antipersonales, tema que lo enfrentó a Franco Parisi.

  • Franco Parisi

El abanderado del Partido de la Gente también retuiteó videos de sus propuestas e intervenciones en el debate. Esta mañana, Parisi posteó un video en el que escribió: "¿Hermosa mañana, verdad?", y reproduciendo la canción Traicionera, haciendo alusión a su disputa de ayer con Evelyn Matthei.

  • Johannes Kasier

La carta del Partido Nacional Libertario fue el único que no publicó nada en X. Al contrario, se mostró activo en Instagram, donde también dio a conocer sus propuestas en materias como libertad de expresión, reformas del Poder Judicial e inmigración.

  • Evelyn Matthei

En su cuenta de X, la postulante de Chile Vamos y Demócratas reposteó publicaciones de varias figuras políticas de su sector. Luego, tuvo palabras para sus seguidores: "Feliz y agradecida de leer sus comentarios, likes y palabras de aliento. (...) ¡Vamos con todo!".

  • Marco Enríquez-Ominami

En su cuenta de X, el postulante independiente también dio a conocer propuestas, compartió declaraciones en el debate e hizo especial alusión a su llegada con el "Chile Invisible", las personas con discapacidad: "La diversidad que quieren silenciar. Este es el Chile del futuro; la clase política es el pasado".

Mira acá el debate completo:

