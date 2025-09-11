Qué publicó cada candidato en sus redes sociales post Debate Presidencial 2025 - Chilevisión

Los aspirantes a la Presidencia de la República usaron sus redes sociales para compartir videos y fotos de sus intervenciones en el Debate de Chilevisión, así como memes, propuestas y muestras de apoyo.

Este miércoles se llevó a cabo el primer Debate Presidencial 2025, que contó con la presencia de los ocho aspirantes a La Moneda y que transmitimos en Chilevisión.

En más de dos horas, los candidatos dieron a conocer sus propuestas al país, marcadas por discusiones y alguna que otra polémica.

Tras el fin del evento, todos y cada uno de ellos utilizó sus redes sociales para destacar sus intervenciones, dar a conocer sus ideas o incluso compartir memes. A continuación, revisa lo que compartió cada candidato en X o Instagram tras el fin de la instancia.

Qué publicó cada candidato en sus redes sociales post Debate Presidencial 2025

José Antonio Kast

A través de su cuenta de X, el abanderado de los partidos Republicano y Social Cristiano compartió una foto comiendo una hamburguesa en un local de comida rápida y escribió: "Celebrando el debate".

Jeannette Jara

En sus redes sociales, la carta de la coalición de Gobierno y la DC publicó varios registros de sus intervenciones en el debate y aprovechó para hacer propuestas en materia de salud, seguridad y sueldo mínimo.

Quienes estamos en política debemos enfrentar la desinformación. Porque cuando en vez de informar se busca confundir, lo que se daña no es solo la calidad de la democracia sino que a todos chilenos



Si no somos capaces de detener esos fenómenos, será muy difícil resolver los… pic.twitter.com/BRriZB0W0r — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) September 11, 2025

Eduardo Artés

El candidato independiente también se mostró activo en su cuenta de X, principalmente retuiteando memes y sus propias declaraciones en el evento.

Harold Mayne-Nicholls

Otro de los aspirantes independientes a La Moneda subió varias fotos resumiendo sus propuestas en seguridad y salud, compartiendo mensajes de usuarios y manifestándose otra vez contra las minas antipersonales, tema que lo enfrentó a Franco Parisi.

Las minas antipersonales son un enemigo silencioso: no distinguen entre civiles y soldados.

Nuestro compromiso es un Chile seguro, libre de estas amenazas.#debateCHV #HaroldPresidente #Harold2026 pic.twitter.com/zgSHCXz6TW — HaroldMayne-Nicholls (@MayneNicholls) September 11, 2025

Franco Parisi

El abanderado del Partido de la Gente también retuiteó videos de sus propuestas e intervenciones en el debate. Esta mañana, Parisi posteó un video en el que escribió: "¿Hermosa mañana, verdad?", y reproduciendo la canción Traicionera, haciendo alusión a su disputa de ayer con Evelyn Matthei.

Johannes Kasier

La carta del Partido Nacional Libertario fue el único que no publicó nada en X. Al contrario, se mostró activo en Instagram, donde también dio a conocer sus propuestas en materias como libertad de expresión, reformas del Poder Judicial e inmigración.

Evelyn Matthei

En su cuenta de X, la postulante de Chile Vamos y Demócratas reposteó publicaciones de varias figuras políticas de su sector. Luego, tuvo palabras para sus seguidores: "Feliz y agradecida de leer sus comentarios, likes y palabras de aliento. (...) ¡Vamos con todo!".

Feliz y agradecida de leer sus comentarios, likes, y palabras de aliento en este primer debate televisivo. Muchas gracias por tanto, tanto cariño. A todos ustedes que me siguen a través de las diferentes plataformas y a quienes me acompañaron hoy, un gran abrazo y muchas… pic.twitter.com/XsxCyOyNar — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) September 11, 2025

Marco Enríquez-Ominami

En su cuenta de X, el postulante independiente también dio a conocer propuestas, compartió declaraciones en el debate e hizo especial alusión a su llegada con el "Chile Invisible", las personas con discapacidad: "La diversidad que quieren silenciar. Este es el Chile del futuro; la clase política es el pasado".

Hoy entra conmigo al debate la verdadera fuerza de Chile: trabajadoras, trabajadores, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad. La diversidad que quieren silenciar. Este es el Chile del futuro, la clase política es el pasado.#ConMarcoEsPosible #DebateCHV pic.twitter.com/0gxGIeroMK — Marco Enríquez-Ominami (@marcoporchile) September 11, 2025

