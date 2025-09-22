Seis comunas de Santiago sufrirán corte de agua este martes 23 de septiembre - Chilevisión

En esta ocasión, las comunas afectadas serán Huechuraba, Santiago, La Reina, Padre Hurtado, Buin y Paine.

La empresa Aguas Andinas, responsable de gran parte del suministro en Santiago, informó que seis sectores de Santiago sufrirán un corte este martes 23 de septiembre.

Recordemos que diariamente la compañía lleva a cabo trabajos programados en la capital, con el objetivo de mejorar el servicio.

Corte de agua

Huechuraba. Entre las 15 horas del martes 23 y las 3 (madrugada) del miércoles 24.

Santiago. Martes 23 de septiembre, entre 16 y 23 horas.

La Reina. Entre las 15 horas del martes 23 y la 1 (madrugada) del miércoles 24.

Padre Hurtado. Entre las 15 horas del martes 23 y la 1 (madrugada) del miércoles 24.

Buin. Martes 23 de septiembre, entre 15 y 21 horas.