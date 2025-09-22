Seis comunas de Santiago sufrirán corte de agua este martes 23 de septiembre - Chilevisión

En esta ocasión, las comunas afectadas serán Huechuraba, Santiago, La Reina, Padre Hurtado, Buin y Paine.
La empresa Aguas Andinas, responsable de gran parte del suministro en Santiago, informó que seis sectores de Santiago sufrirán un corte este martes 23 de septiembre.
Recordemos que diariamente la compañía lleva a cabo trabajos programados en la capital, con el objetivo de mejorar el servicio.
