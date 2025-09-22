 Seis comunas de Santiago sufrirán corte de agua este martes 23 de septiembre - Chilevisión
22/09/2025 18:16

Seis comunas de Santiago sufrirán corte de agua este martes 23 de septiembre

Publicado por CHV Noticias

La empresa Aguas Andinas, responsable de gran parte del suministro en Santiago, informó que seis sectores de Santiago sufrirán un corte este martes 23 de septiembre.

Recordemos que diariamente la compañía lleva a cabo trabajos programados en la capital, con el objetivo de mejorar el servicio

En esta ocasión, las comunas afectadas serán Huechuraba, Santiago, La Reina, Padre Hurtado, Buin y Paine.

Corte de agua

  • Huechuraba. Entre las 15 horas del martes 23 y las 3 (madrugada) del miércoles 24.

  • Santiago. Martes 23 de septiembre, entre 16 y 23 horas.

  • La Reina. Entre las 15 horas del martes 23 y la 1 (madrugada) del miércoles 24.

  • Padre Hurtado. Entre las 15 horas del martes 23 y la 1 (madrugada) del miércoles 24.

  • Buin. Martes 23 de septiembre, entre 15 y 21 horas.

  • Paine. Martes 23 de septiembre, entre 15 y 21 horas.

