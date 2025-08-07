 Retiran 16 mil juguetes con altos niveles de arsénico: Estos son los afectados - Chilevisión
07/08/2025 14:52

Retiran 16 mil juguetes con altos niveles de arsénico: Estos son los afectados

La exposición prolongada a este tipo de elementos está asociada con distintos riesgos a la salud. En su mayoría eran ofertadosen el comercio informal.

Publicado por CHV Noticias

A pocos días de la celebración del Día del Niño, la Seremi de Salud Metropolitana hizo una fiscalización de juguetes y detectó una serie de productos con altos niveles de arsénico.

En la antesala de la fecha, distintos tipos de juguetes fueron analizados en un laboratorio y dejaron en evidencia los alarmantes resultados.

Según detalló el seremi Gonzalo Soto, los juguetes no pueden contener más de 25 partículas de este elemento por millón en su composición, sin embargo, se detectó que varios de los productos incumplían con la normativa.

Los juguetes retirados

Según arrojó el procedimiento, en su mayoría se trata de juguetes que son ofertados en locales comerciales de origen chino o en el comercio informal.

En esa línea, las autoridades advirtieron los niveles de toxicidad de los productos que incumplieron las normas de seguridad.

Incluso, en algunos productos como plastilinas, masas y slime, se detectaron cerca de 80 partículas por millón.

De igual manera, los peligros de la exposición a este tipo de elementos por un periodo prolongado estarían relacionados con diversos riesgos para la salud e incluso se ha estimado que podría ser un causante de cáncer.

Las autoridades hicieron un llamado a los padres a tener precaución a la hora de comprar juguetes para esta celebración e incitaron a comprar en locales de comercio establecidos.

Publicidad

