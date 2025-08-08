Reportan corte de agua de emergencia en comuna de la RM: A esta hora volverá el suministro - Chilevisión

La empresa informó que el suministro de agua regresará hoy por la noche.

Este viernes, Aguas Andinas, compañía encargada del suministro en gran parte de la región Metropolitana, informó que hay un corte de agua de emergencia.

Según la empresa, la emergencia comenzó alrededor de las 15:40 horas debido a una falla de matriz en la zona.

Corte de agua en Melipilla: Esta es la zona afectada y a esta hora volverá el suministro

La zona de Melipilla que en estos momentos está sufriendo un corte de agua es Camino El Tránsito.

Según Aguas Andinas, tras el corte, el servicio de agua potable en Melipilla volverá a las 21:40 horas (estimada).