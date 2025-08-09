¿Recibirás la compensación por colusión en farmacias?: Revisa los montos y beneficiarios - Chilevisión

Sernac y Farmacias Ahumada acordaron un pago de $980 millones para 34 mil clientes afectados por colusión en los precios.

El Sernac informó que alcanzó un acuerdo con Farmacias Ahumada para compensar a 34 mil clientes afectados por la colusión detectada entre farmacias que mantuvo precios artificialmente altos durante más de 17 años.

Según informaron desde el orgaismo, el monto total del acuerdo asciende a $980 millones y los beneficiarios se dividirán en dos grupos:

Grupo de interés colectivo: 17.652 personas que, según registros de la empresa, fueron directamente afectadas por el alza de precios. Cada una recibirá $32.620 .

Grupo de interés difuso: 16.249 beneficiarios del Bono por Control Niño Sano —familias con niños menores de seis años que cumplen con controles de salud regulares—, quienes recibirán $20.884 a través del Instituto de Previsión Social (IPS).

Según explicó el Sernac, la elección de estos grupos responde a criterios legales y prácticos, buscando focalizar la compensación en quienes resultaron más afectados, y considerando además el tiempo transcurrido desde los hechos.

¿Cómo saber si recibiré la compensación?

Desde el 27 de agosto, quienes pertenezcan a alguno de estos grupos podrán consultar si les corresponde recibir la compensación ingresando su cédula de identidad y número de documento en la plataforma: www.compensacionfarmacia.cl.

Esta medida forma parte de las acciones para reparar a los consumidores tras la colusión entre cadenas de farmacias, sancionada por la justicia por alterar el mercado y afectar a miles de usuarios.