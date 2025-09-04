Quédate: Así puedes acceder al chat gratuito de atención en crisis con psicólogos especializados - Chilevisión

El chat Quédate ofrece un espacio seguro, atendido por un grupo de psicólogos/as con formación especializada para ayudar a personas que pudieran estar pensando en el suicidio, o para quienes quieran apoyar a alguien que esté pasando por esta situación.
Para acceder al chat, debes ingresar tus datos en la ventana emergente que aparece en la parte inferior derecha de nuestra página, de esta forma, nuestro equipo podrá iniciar una conversación contigo.
-
- Puedes acceder al chat con psicólogos pinchando en la siguiente imagen:
¿En qué horarios funciona el chat gratuito?
El chat Quédate funciona de lunes a domingo, incluyendo festivos, de 10:00 a 22:00 hrs, y todo lo que se converse entre tú y el/la psicólogo/a es confidencial.
Excepcionalmente, en caso de que los profesionales identifiquen que la vida del usuario o la de alguien más está en riesgo inminente, señalan que deberán activar los servicios de emergencia para ir por ayuda.