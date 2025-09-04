Quédate: Así puedes acceder al chat gratuito de atención en crisis con psicólogos especializados - Chilevisión

El chat Quédate brinda un espacio seguro, atendido por un grupo de psicólogos/as con formación especializada para ayudar a personas en crisis. Es gratuito y funciona de lunes a domingo.

En respuesta a la creciente crisis de salud mental se están reforzando las acciones del programa de prevención del suicidio y fomento de la salud mental en la Región Metropolitana, "Quédate".

La iniciativa del Gobierno de Santiago cuenta con una inversión de más de 780 millones de pesos y está implementando acciones concretas para evitar suicidios:

Chat de atención en crisis: Se brinda contención digital inmediata, disponible de lunes a domingo en quedate.saludoriente.cl. Se han atendido 527 personas entre el 23 de abril y el 3 de septiembre. Atención hospitalaria clave: El programa dispuso de ‘Centros Centinela’ en el Hospital del Salvador y el Hospital Clínico Félix Bulnes, donde han atendido a un total de 541 pacientes entre diciembre y julio.



¿Cómo acceder al Chat de atención en crisis?