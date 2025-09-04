 Quédate: Así puedes acceder al chat gratuito de atención en crisis con psicólogos especializados - Chilevisión
04/09/2025 19:11

Quédate: Así puedes acceder al chat gratuito de atención en crisis con psicólogos especializados

El chat Quédate brinda un espacio seguro, atendido por un grupo de psicólogos/as con formación especializada para ayudar a personas en crisis. Es gratuito y funciona de lunes a domingo.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

En respuesta a la creciente crisis de salud mental se están reforzando las acciones del programa de prevención del suicidio y fomento de la salud mental en la Región Metropolitana, "Quédate".

La iniciativa del Gobierno de Santiago cuenta con una inversión de más de 780 millones de pesos y está implementando acciones concretas para evitar suicidios:

      • Chat de atención en crisis: Se brinda contención digital inmediata, disponible de lunes a domingo en quedate.saludoriente.cl. Se han atendido 527 personas entre el 23 de abril y el 3 de septiembre.
      • Atención hospitalaria clave: El programa dispuso de ‘Centros Centinela’ en el Hospital del Salvador y el Hospital Clínico Félix Bulnes, donde han atendido a un total de 541 pacientes entre diciembre y julio.

¿Cómo acceder al Chat de atención en crisis?

El chat Quédate ofrece un espacio seguro, atendido por un grupo de psicólogos/as con formación especializada para ayudar a personas que pudieran estar pensando en el suicidio, o para quienes quieran apoyar a alguien que esté pasando por esta situación.

Para acceder al chat, debes ingresar tus datos en la ventana emergente que aparece en la parte inferior derecha de nuestra página, de esta forma, nuestro equipo podrá iniciar una conversación contigo.

    • Puedes acceder al chat con psicólogos pinchando en la siguiente imagen:

¿En qué horarios funciona el chat gratuito?

El chat Quédate funciona de lunes a domingo, incluyendo festivos, de 10:00 a 22:00 hrs, y todo lo que se converse entre tú y el/la psicólogo/a es confidencial.

Excepcionalmente, en caso de que los profesionales identifiquen que la vida del usuario o la de alguien más está en riesgo inminente, señalan que deberán activar los servicios de emergencia para ir por ayuda.

