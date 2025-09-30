Elecciones 2025: Qué pasa con el voto extranjero tras la aprobación de las multas por no votar - Chilevisión

Tras la aprobación y despacho a ley de la normativa que aplica a multas a quienes incumplan con el voto obligatorio, se generó la duda de qué ocurre con el denominado voto extranjero.

La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó y despachó a ley el proyecto que establece multas a quienes no cumplan con el voto obligatorio y el voto extranjero bajo ciertas condiciones.

La normativa contempla sanciones económicas a todo ciudadano que tenga la nacionalidad chilena y que incumpla con su deber cívico en las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre del presente año.

¿Qué pasa con el voto extranjero?

De acuerdo a lo establecido por la normativa, la multa aplica para todo ciudadano chileno, por lo que esta norma no incluye multa a los extranjeros avencidados con derecho a voto.

Lo anterior, porque "el término 'ciudadanos' comprende solo a los chilenos y a los extranjeros nacionalizados". detalla la Cámara.

Asimismo, se esclareció que la sanción económica no será aplicable para quienes el día de la elección:

Estén enfermos, ausentes del país o en una localidad ubicada a más de 200 kilómetros del local de votación

Desempeñen funciones encomendadas por la ley de Votaciones Populares y Escrutinios.

Ciudadanos con discapacidad que cuenten con la calificación y certificación establecida en la ley 20.422, que establece normas sobre la igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.

ley 20.422, que establece normas sobre la igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Presenten un impedimento grave que deberán acreditar ante el juez de policía local.

¿Qué extranjeros pueden votar?

La norma aprobada estipula que podrán ejercer el derecho a sufragio los extranjeros avecindados en Chile por más de diez años ininterrumpidos.

Los extranjeros se considerarán avecindados a partir del momento en que obtengan un permiso de residencia definitiva.

Además, solo para efectos de esta norma electoral, durante el período de avecindamiento no deben registrar salidas del país por más de noventa días en un período de doce meses.

Junto a lo anterior, se señala que este cambio se aplicará sólo a partir del año 2026, por tanto no incluye las elecciones de noviembre de 2025.

¿Cuál es el monto de la multa por incumplir el voto obligatorio?

La multa para quienes no asistan a votar el día de las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025 quedó fijada en un monto entre 0,5 a 1,5 unidades tributarias mensuales (UTM).

Haciendo la conversión a pesos chilenos, las personas que estén habilitadas para ejercer su voto y no lo hagan, tendrán que pagar entre $34.000 y $104.000, aproximadamente.