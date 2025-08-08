Llega el primer parque de diversiones para perros en Chile: Revisa ubicación, fecha y precios - Chilevisión

El evento llamado Guaufest contará con más de 20 actividades, desafíos, juegos libres, piscinas, zonas de relajación y foodtrucks para compartir una experiencia inolvidable entre humanos y sus compañeros caninos.

GuauFest es el nombre del primer parque de diversiones diseñado exclusivamente para perros en Chile y Latinoamérica.

El evento contará con más de 20 actividades, desafíos, juegos libres, piscinas, zonas de relajación y foodtrucks para compartir una experiencia inolvidable entre humanos y sus compañeros caninos.

Con más de 32.000 metros cuadrados de pasto natural y sombra, el festival está pensado como un espacio de bienestar, juego y educación, donde los perros serán protagonistas absolutos.

Fecha y lugar del primer parque para perros en Chile

GuauFest, el primer parque de diversiones para perros, se realizará el sábado 6 y domingo 7 de diciembre en el Parque Padre Hurtado (sector Playa Anakena), comuna de Las Condes.

Cabe mencionar que el evento no solo está dirigido a quienes ya tienen mascota. También será un espacio de conexión para quienes no pueden asistir con sus perros o simplemente no tienen uno.

El festival contará con fundaciones de adopción que ofrecerán la oportunidad de compartir el día con un perro en busca de hogar, permitiendo conocer su historia y, si surge el vínculo, iniciar el camino hacia la adopción responsable.

Venta de entradas de GuauFest

Las entradas ya están disponibles en Puntoticket, con precios desde los $20.000 en preventa y opciones de descuentos.