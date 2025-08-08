 Llega el primer parque de diversiones para perros en Chile: Revisa ubicación, fecha y precios - Chilevisión
Minuto a minuto
Justicia amplía detención de imputados por secuestro de empresario en Quilicura Confech realizó marcha tras polémica por dictamen del uso de la TNE Citan a Kast a declarar en comisión investigadora: Aparece en foto con detenido por robo de cables Desbordes dijo que Vallejo “miente abiertamente” por adjudicar intervención en Meiggs al gobierno Murió a los 62 años Manuel Contreras Valdebenito, hijo del exjefe de la DINA
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
08/08/2025 15:35

Llega el primer parque de diversiones para perros en Chile: Revisa ubicación, fecha y precios

El evento llamado Guaufest contará con más de 20 actividades, desafíos, juegos libres, piscinas, zonas de relajación y foodtrucks para compartir una experiencia inolvidable entre humanos y sus compañeros caninos.

Publicado por CHV Noticias

GuauFest es el nombre del primer parque de diversiones diseñado exclusivamente para perros en Chile y Latinoamérica.

El evento contará con más de 20 actividades, desafíos, juegos libres, piscinas, zonas de relajación y foodtrucks para compartir una experiencia inolvidable entre humanos y sus compañeros caninos.

Con más de 32.000 metros cuadrados de pasto natural y sombra, el festival está pensado como un espacio de bienestar, juego y educación, donde los perros serán protagonistas absolutos.

Fecha y lugar del primer parque para perros en Chile

GuauFest, el primer parque de diversiones para perros, se realizará el sábado 6 y domingo 7 de diciembre en el Parque Padre Hurtado (sector Playa Anakena), comuna de Las Condes.

Cabe mencionar que el evento no solo está dirigido a quienes ya tienen mascota. También será un espacio de conexión para quienes no pueden asistir con sus perros o simplemente no tienen uno.

El festival contará con fundaciones de adopción que ofrecerán la oportunidad de compartir el día con un perro en busca de hogar, permitiendo conocer su historia y, si surge el vínculo, iniciar el camino hacia la adopción responsable.

Venta de entradas de GuauFest

Las entradas ya están disponibles en Puntoticket, con precios desde los $20.000 en preventa y opciones de descuentos.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si eres beneficiaria de los $452 mil

Lo último

Lo más visto

Chofer tuvo rol clave: Así fue encontrado el empresario secuestrado en Quilicura

El hombre fue abordado y subido a un auto por un grupo de desconocidos la mañana del jueves y fue hallado con vida la madrugada de este viernes.

08/08/2025

“Tiene mucha pena”: Destapan difícil momento de Pancha Merino por ruptura con Andrea Marrocchino

La actriz y el empresario italiano habrían puesto fin a su relación al poco tiempo después del cumpleaños de él, celebrado a mediados de julio.

08/08/2025

Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si eres beneficiaria de los $452 mil

Este bono se entrega mensualmente, en cuotas por dos años, y acceden de forma automática quienes cumplan los requisitos establecidos.

06/08/2025

¡En shock! Loreto Aravena fue sorprendida por Max Luksic con llamativo gesto en su cumpleaños

El alcalde de Huechuraba impactó a la actriz con una fiesta sorpresa a la que asistieron familiares y amigos, entre ellas Paz Bascuñán.

07/08/2025