Peaje a Luca este lunes: Revisa los horarios y rutas con descuento ante retorno por fin de semana largo

Revisa a continuación los detalles del plan de retorno a la capital para este lunes 29 de junio.

Este fin de semana largo trajo de vuelta el tradicional “peaje a luca” como parte del plan del Ministerio de Obras Públicas junto al de Transportes para incentivar a realizar viajes en horarios de menor concurrencia y así evitar la congestión en las principales autopistas del país.

Este valor está destinado a quienes retornen a la región Metropolitana este lunes 29 de junio tras unos días de descanso. Revisa a continuación qué rutas se unirán al descuento del peaje.





Horarios y rutas del Peaje a Luca y otras rebajas

De acuerdo con el sitio web del Gobierno de Chile, para aquellos que retornen a la capital este lunes 29 de junio, podrá optar a:

Peaje a Luca ($1.000) entre las 07:00 a 12:00 horas en la Ruta 68, 5 Sur y 5 Norte.

en la Descuento del 50% en los peajes de camiones entre las 00:00 y las 07:00 horas en la Ruta 68 y 5 Norte.

Por otro lado, se aplicará la restricción de camiones en horarios de mayor flujo en la Ruta 5 Norte, Ruta 68 y 5 Sur para facilitar el tránsito de autos livianos.

Asimismo, se espera que el horario peak de retorno sea entre las 16:00 y las 20:00 horas de este lunes.

Cabe destacar que el plan contempla un refuerzo de las fiscalizaciones a buses interurbanos y rurales, además de los controles preventivos de Carabineros.