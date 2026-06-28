Van cuatro fallecidos: Carabineros entrega balance de tránsito por fin de semana largo

Desde la institución informaron que entre viernes y sábado más de 270 mil vehículos salieron de la región Metropolitana.

Este domingo 28 de junio, Carabineros entregó un balance de tránsito por el fin de semana largo en el país debido al feriado de este lunes, de San Pedro y San Pablo.

Desde la entidad policial se indicó que entre las 18:00 horas de este viernes 26 y las 23:59 del sábado 27 273.222 vehículos salieron de la región Metropolitana.





Ante el aumento de desplazamientos se realizaron 26.014 controles y fiscalizaciones con más de 7 mil exámenes de alcotest y drogas. Además, se produjeron 73 detenciones, esto último a nivel nacional.

También se realizaron 973 infracciones, donde hubo 160 siniestros de tránsito lo que ha dejado lamentablemente cuatro víctimas fatales.