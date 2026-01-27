Panorama imperdible: Así accedes a las entradas gratis del Zoológico Nacional del Parquemet - Chilevisión

Llegó el día. Tras cerca de un año cerrado debido a los trabajos por el nuevo teleférico, el Zoológico Nacional del Parque Metropolitano de Santiago volverá a abrir sus puertas.

Según confirmaron a través de redes sociales, el recinto, ubicado en el cerro San Cristóbal, volverá a recibir visitantes a partir de este miércoles 28 de enero.

¿Y lo mejor? Será con entradas gratuitas, las que debes canjear en el sitio web del Parque Metropolitano. A continuación te explicamos cómo hacerlo paso a paso.

Reabren Zoológico Nacional del Parquemet: Así obtienes tus entradas gratis

Si te interesa asistir al Zoológico Nacional, solo debes seguir estas indicaciones:

Ingresa a Reservas Parquemet (o haz clic acá).

Completa tus datos y los de tus acompañantes.

Selecciona el día de tu visita.

Responde la pregunta de seguridad y haz clic en el botón "Obtén tu ticket".

Descárgalo o revisa tu correo electrónico para obtener tu ticket con código QR.

El día de tu visita trae tu ticket impreso o en tu dispositivo móvil.

Horario Zoológico Nacional del Parque Metropolitano

El Zoológico Nacional del Parque Metropolitano (Parquemet) abrirá de martes a domingo entre las 10:00 y las 18:00 horas.