Panorama imperdible: Así accedes a las entradas gratis del Zoológico Nacional del Parquemet - Chilevisión

Llegó el día. Tras cerca de un año cerrado debido a los trabajos por el nuevo teleférico, el Zoológico Nacional del Parque Metropolitano de Santiago volverá a abrir sus puertas.
Según confirmaron a través de redes sociales, el recinto, ubicado en el cerro San Cristóbal, volverá a recibir visitantes a partir de este miércoles 28 de enero.
¿Y lo mejor? Será con entradas gratuitas, las que debes canjear en el sitio web del Parque Metropolitano. A continuación te explicamos cómo hacerlo paso a paso.
Si te interesa asistir al Zoológico Nacional, solo debes seguir estas indicaciones:
El Zoológico Nacional del Parque Metropolitano (Parquemet) abrirá de martes a domingo entre las 10:00 y las 18:00 horas.