Oktoberfest Chile 2025: Fecha, precios y artistas de la fiesta de la cerveza que se hará en Malloco - Chilevisión

20/08/2025 15:52

Oktoberfest Chile 2025: Fecha, precios y artistas de la fiesta de la cerveza que se hará en Malloco

Uno de los encuentros en honor a la cerveza más reconocidos del país, Oktoberfest Chile, celebra sus 20 años con una edición recargada de música, cultura y nuevas experiencias.

Conmemorando sus dos décadas, Oktoberfest Chile anunció una nueva edición recargada de música, experiencias y tradición, con más de 40 cervecerías nacionales e internacionales, gastronomía típica, catas guiadas por expertos y un line up de artistas.

En esta edición aniversario, el tradicional evento promete innovadoras actividades orientadas a toda la familia.

Coordenadas del Oktoberfest Chile 2025

Este año, el evento se extenderá por cuatro días del jueves 30 de octubre al domingo 2 de noviembre en el tradicional Centro de Eventos Múnich de Malloco.

        • Fecha: jueves 30 y viernes 31 de octubre y viernes 1 y sábado 2 de noviembre.
        • Ubicación: Centro de Eventos Múnich de Malloco, región Metropolitana.
        • Precios: Varían según preventa y entrada general. También varía por día y hay precios especiales según la cantidad de personas.
        • Venta de entradas: PuntoTicket.

Oktoberfest Chile 2025: Line-up por día

El line up musical de este año estará encabezado por Chico Trujillo y la presentación estelar de la Zillertal Orchester, una banda bávaro-argentina que ha acompañado esta fiesta desde sus inicios.

        • Jueves: Zillertal Orchester y Kuervos del Sur.
        • Viernes: Zillertal Orchester y Fothers Muckers.
        • Sábado: Zillertal Orchester y Chico Trujillo.
        • Domingo: Zillertal Orchester y Comedy con Mauricio Palma + Violento Parra 

