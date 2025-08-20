Oktoberfest Chile 2025: Fecha, precios y artistas de la fiesta de la cerveza que se hará en Malloco - Chilevisión

Uno de los encuentros en honor a la cerveza más reconocidos del país, Oktoberfest Chile, celebra sus 20 años con una edición recargada de música, cultura y nuevas experiencias.

Conmemorando sus dos décadas, Oktoberfest Chile anunció una nueva edición recargada de música, experiencias y tradición, con más de 40 cervecerías nacionales e internacionales, gastronomía típica, catas guiadas por expertos y un line up de artistas.

En esta edición aniversario, el tradicional evento promete innovadoras actividades orientadas a toda la familia.

Coordenadas del Oktoberfest Chile 2025

Este año, el evento se extenderá por cuatro días del jueves 30 de octubre al domingo 2 de noviembre en el tradicional Centro de Eventos Múnich de Malloco.

Fecha: jueves 30 y viernes 31 de octubre y viernes 1 y sábado 2 de noviembre. Ubicación: Centro de Eventos Múnich de Malloco, región Metropolitana. Precios: Varían según preventa y entrada general. También varía por día y hay precios especiales según la cantidad de personas. Venta de entradas: PuntoTicket.



Oktoberfest Chile 2025: Line-up por día

El line up musical de este año estará encabezado por Chico Trujillo y la presentación estelar de la Zillertal Orchester, una banda bávaro-argentina que ha acompañado esta fiesta desde sus inicios.