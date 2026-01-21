Nueva edición de Santiago en 100 palabras: ¿Dónde y cuándo concursar? - Chilevisión

Santiago en 100 palabras entregará miles de libros con los 100 mejores cuentos del 2025. Este año tu relato puede ser uno de ellos. Conoce aquí cómo.

El 25° aniversario de Santiago en 100 palabras te invita a participar de su emblemático concurso de cuentos breves en el Día de los Patrimonios en Verano 2026, el próximo 31 de enero.

Además, podrás recibir uno de los miles de libros que entregarán con los 100 mejores relatos del año pasado.

¿Cómo participar de la actividad de Santiago en 100 palabras?

Como parte de la iniciativa Museos en Verano 2026, se distribuirán los ejemplares en el Museo Nacional de Historia Natural ubicado en el Parque Quinta Normal. El acceso será libre y gratuito.

Junto a esto, se habilitará un buzón para quienes deseen concursar de manera física. Así, podrán escribir sus historias en un papel y luego depositarlo.

Concursa en línea

Si no puedes asistir el 31 de enero al Museo Nacional de Historia Natural, puedes concursar a través del sitio web de Santiago en 100 palabras.

Puedes enviar hasta cinco cuentos con un límite de 100 palabras cada uno hasta el 30 de abril.

Otros lugares donde concursar o retirar el libro

El libro está disponible para todo el público en diversos espacios culturales de la capital, donde también disponen de buzones para concursar. Algunas de las opciones son: