 Nueva edición de Santiago en 100 palabras: ¿Dónde y cuándo concursar? - Chilevisión
Minuto a minuto
Portaba acelerante y fósforos: Hombre es detenido y acusado de provocar incendio forestal en La Araucanía Exige $200 millones en compensación: Funcionario despedido por tener relaciones sexuales en Vitacura demandó a municipio Pdte. Boric fue interrumpido por alerta SAE en pleno punto de prensa en Temuco Así serán los trenes de la nueva línea 7 del Metro de Santiago: Tendrán puertos USB y aire acondicionado La historia de Luis Salas, el carabinero que se puso el uniforme de bombero y combatió incendio forestal
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
21/01/2026 17:00

Nueva edición de Santiago en 100 palabras: ¿Dónde y cuándo concursar?

Santiago en 100 palabras entregará miles de libros con los 100 mejores cuentos del 2025. Este año tu relato puede ser uno de ellos. Conoce aquí cómo.

Publicado por CHV Noticias

El 25° aniversario de Santiago en 100 palabras te invita a participar de su emblemático concurso de cuentos breves en el Día de los Patrimonios en Verano 2026, el próximo 31 de enero.

Además, podrás recibir uno de los miles de libros que entregarán con los 100 mejores relatos del año pasado.

¿Cómo participar de la actividad de Santiago en 100 palabras?

Como parte de la iniciativa Museos en Verano 2026, se distribuirán los ejemplares en el Museo Nacional de Historia Natural ubicado en el Parque Quinta Normal. El acceso será libre y gratuito

Junto a esto, se habilitará un buzón para quienes deseen concursar de manera física. Así, podrán escribir sus historias en un papel y luego depositarlo.

Concursa en línea

Si no puedes asistir el 31 de enero al Museo Nacional de Historia Natural, puedes concursar a través del sitio web de Santiago en 100 palabras.

Puedes enviar hasta cinco cuentos con un límite de 100 palabras cada uno hasta el 30 de abril

Otros lugares donde concursar o retirar el libro

El libro está disponible para todo el público en diversos espacios culturales de la capital, donde también disponen de buzones para concursar. Algunas de las opciones son:

  • BiblioGAM en el Centro Cultural Gabriela Mistral
  • Espacio Lector del Centro Cultural de la Moneda 
  • Museo Interactivo Mirador (MIM)
  • Museo Histórico Nacional
  • Museo de la Solidaridad Salvador Allende
  • Nube Lab
  • Biblioteca Central de Maipú
  • Librería Lolita
Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Útiles Escolares 2026: Revisa quiénes recibirán el beneficio y la fecha de entrega

Lo último

Lo más visto

José Antonio Kast presenta su gabinete: Revisa la lista completa de ministros y ministras

El presidente electo dio a conocer los nombres de los 24 secretarios de Estado que integrarán su gobierno a partir del próximo 11 de marzo.

20/01/2026

“Dinámica de secta”: Formalizan a 2 padres acusados de abusar y maltratar a sus 9 hijos en Valparaíso

Tras una denuncia hecha por familiares, la Brigada de Homicidios de la PDI logró realizar a mediados de enero la detención de los acusados. El tribunal fijó 60 días para la investigación.

21/01/2026

Bono Útiles Escolares 2026: Estos son los requisitos para recibir el beneficio gratuito de la Junaeb

Los estudiantes de escuelas y liceos municipales que cumplan con ciertos requisitos pueden recibir kits de útiles para el nuevo ciclo escolar, según el nivel educacional al que pertenezcan.

20/01/2026

Niño de 10 años lucha por su vida tras salvar a su madre en Penco: Fue clave en rescate de mellizas

Martín, hermano de las mellizas rescatadas por bomberos, se mantiene hospitalizado tras sufrir graves quemaduras en su cuerpo.

20/01/2026