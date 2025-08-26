No es necesario estar casado: Revisa cómo puedes ser familia de acogida y cambiar la historia de un niño o niña - Chilevisión

Con el eslogan “Cambiemos su historia” el Ministerio de Desarrollo Social y Familia busca restituir el derecho de vivir en familia de miles de niños, niñas y adolescentes.
Ante el aumento de niños, niñas y adolescentes que son derivados mensualmente a residencias del Estado, el Gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, lanzó la campaña "Cambiemos su historia", que busca captar nuevas Familias de Acogida para restituir el derecho de vivir en familia de miles de niños, niñas y adolescentes que están en residencias.
Actualmente hay más de 5.000 niños, niñas y adolescentes que viven en residencias del Servicio de Protección a la Niñez y Adolescencia, y de ellos, 727 tienen entre 0 y 3 años. La campaña, que será transmitida por televisión abierta, tiene como objetivo retratar la realidad de los menores que han sido separados de su familia por orden de un tribunal y cómo sus vidas pueden cambiar al ser recibidos de manera transitoria en el hogar de una Familia de Acogida.
El director nacional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Claudio Castillo, explicó que “no es necesario estar casado o tener hijos para acoger. Hoy, por ejemplo, tenemos dos hermanos jóvenes que decidieron hacerlo juntos y cuidan a un pequeño. También está Michele quien es profesora jubilada y se animó a acoger a una bebé, ahora que sus hijos son adultos e independientes. Lo verdaderamente importante es tener las ganas de cambiar la historia de un niño, niña o adolescente”.
Quienes deseen postular deben cumplir con requisitos como: ser mayor de edad, no tener antecedentes penales, no estar inhabilitado para trabajar con lactantes, niños, niñas o adolescentes, contar con ingresos regulares y tener una red de apoyo, entre otros.
Posteriormente, los postulantes pasan por un proceso de evaluación de idoneidad, que considera entrevistas y visitas domiciliarias a ellos y su red de apoyo, además capacitaciones por parte de profesionales especializados. El proceso puede durar, en promedio, seis meses.