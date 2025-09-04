Minvu tiene ofertas laborales con sueldos de más de $3,5 millones: Así puedes postular - Chilevisión

Hay vacantes disponibles para las regiones Metropolitana, de O'Higgins y Los Lagos con diferentes sueldos, dependiendo del cargo ofrecido.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) abrió la convocatoria para postular a diferentes ofertas de trabajo que tienen disponibles.
Se trata de puestos de trabajo en las regiones Metropolitana, de O'Higgins y Los Lagos, cuyos sueldos superan los $3,5 millones en remuneración.
Dentro de las vacantes disponibles se encuentan jefe de departamento de contabilidad, encargado de sala cuna o analista.
Revisa las ofertas laborales disponibles en el Minvu
Las ofertas laborales disponibles en el Minvu son las siguientes:
- Coordinador(a) Programa de Mejoramiento de Condominio de Vivienda, GR 08 DPH (Santiago): $2.660.254.
- Analista Del Equipo de Supervisión Normativa (Santiago): $2.459.951.
- Profesional Contrata Grado 12, Encargado de oficina sala cuna y jardín infantil (Valparaíso): $1.893.964.
- Jefatura Departamento de Contabilidad División Finanzas (Santiago): $3.593.553.
- Jefatura Departamento Jurídico SERVIU Región de O'Higgins (Rancagua): 3.593.553
- Jefatura Departamento Desarrollo Urbano e Infraestructura SEREMI V. y U. Región de Los Lagos (Puerto Montt): 3.593.553.
¿Cómo postular a las ofertas de trabajo ?
Para postular a alguna de las ofertas disponibles debes hacer a través del sitio web empleospublicos.cl y seguir los siguientes pasos:
- Ingresar en el buscador "Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu)".
- Hacer clic en las ofertas que aparezcan.
- Pincha "postular a la convocatoria" e iniciar sesión con la Clave Única y RUT.