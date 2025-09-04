Minvu tiene ofertas laborales con sueldos de más de $3,5 millones: Así puedes postular - Chilevisión

Hay vacantes disponibles para las regiones Metropolitana, de O'Higgins y Los Lagos con diferentes sueldos, dependiendo del cargo ofrecido.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) abrió la convocatoria para postular a diferentes ofertas de trabajo que tienen disponibles.

Se trata de puestos de trabajo en las regiones Metropolitana, de O'Higgins y Los Lagos, cuyos sueldos superan los $3,5 millones en remuneración.

Dentro de las vacantes disponibles se encuentan jefe de departamento de contabilidad, encargado de sala cuna o analista.

Revisa las ofertas laborales disponibles en el Minvu

Las ofertas laborales disponibles en el Minvu son las siguientes:

Coordinador(a) Programa de Mejoramiento de Condominio de Vivienda, GR 08 DPH (Santiago): $2.660.254.

Analista Del Equipo de Supervisión Normativa (Santiago): $2.459.951.

Profesional Contrata Grado 12, Encargado de oficina sala cuna y jardín infantil (Valparaíso): $1.893.964.

Jefatura Departamento de Contabilidad División Finanzas (Santiago): $3.593.553.

Jefatura Departamento Jurídico SERVIU Región de O'Higgins (Rancagua): 3.593.553

Jefatura Departamento Desarrollo Urbano e Infraestructura SEREMI V. y U. Región de Los Lagos (Puerto Montt): 3.593.553.

¿Cómo postular a las ofertas de trabajo ?

Para postular a alguna de las ofertas disponibles debes hacer a través del sitio web empleospublicos.cl y seguir los siguientes pasos: