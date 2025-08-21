 Ministerio de las Culturas abre puestos de trabajos con sueldos de más de $2 millones: Conoce AQUÍ cómo postular - Chilevisión
21/08/2025 19:10

Ministerio de las Culturas abre puestos de trabajos con sueldos de más de $2 millones: Conoce AQUÍ cómo postular

El ministerio ofrece puestos de trabajo para diferentes cargos para las ciudades de Ancud, Talca, Temuco y Santiago. Las postulaciones están disponibles hasta el 28 de agosto.

Publicado por CHV Noticias

El Ministerio de las Culturas cuenta con ofertas laborales disponibles para diversos cargos a lo largo de todo el país. 

Los puestos de trabajo requeridos van desde guardias de seguiridad para dos regiones, a otros administrativos y técnicos. 

En cuanto a los sueldos, dependiendo del cargo, estos pueden superar los 2 millones de pesos.

Ofertas disponibles en el Ministerio de las Culturas

  • Guardia de seguridad: $1.044.130 (Ancud, región de Los Lagos).
  • Guardia de seguridad: $1.044.130 (Talca).
  • Profesional Gestor Convenios Regionales (Temuco): $2.418.096.
  • Técnico(a) de Certificaciones para el Archivo Regional del Maule: $1.011.064 (Talca).
  • Administrativo(a) de Atención de Usuarios Servicios Bibliotecarios para Programa de Bibliometro, Región de Metropolitana: $1.011.064.

¿Cómo postular a las ofertas laborales?

Quienes quieran postular a alguna de las ofertas laborales deben ingresar al sitio de Empleos Públicos y en el buscador de la plataforma escribir "Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio".

Si están interesados en revisar los puestos de trabajo hay que dar hacer click en la opción que se despliega. 

Para postular a una de las opciones que se ofrece debes pinchar el botón "Postular a la convocatoria" e iniciar sesión con Clave Única o con el RUT y la contraseña de la cuenta de Empleos Públicos.

