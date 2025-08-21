Ministerio de las Culturas abre puestos de trabajos con sueldos de más de $2 millones: Conoce AQUÍ cómo postular - Chilevisión

El ministerio ofrece puestos de trabajo para diferentes cargos para las ciudades de Ancud, Talca, Temuco y Santiago. Las postulaciones están disponibles hasta el 28 de agosto.

El Ministerio de las Culturas cuenta con ofertas laborales disponibles para diversos cargos a lo largo de todo el país.

Los puestos de trabajo requeridos van desde guardias de seguiridad para dos regiones, a otros administrativos y técnicos.

En cuanto a los sueldos, dependiendo del cargo, estos pueden superar los 2 millones de pesos.

Ofertas disponibles en el Ministerio de las Culturas

Guardia de seguridad: $1.044.130 (Ancud, región de Los Lagos).

Guardia de seguridad: $1.044.130 (Talca).

Profesional Gestor Convenios Regionales (Temuco): $2.418.096.

Técnico(a) de Certificaciones para el Archivo Regional del Maule: $1.011.064 (Talca).

Administrativo(a) de Atención de Usuarios Servicios Bibliotecarios para Programa de Bibliometro, Región de Metropolitana: $1.011.064.

¿Cómo postular a las ofertas laborales?

Quienes quieran postular a alguna de las ofertas laborales deben ingresar al sitio de Empleos Públicos y en el buscador de la plataforma escribir "Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio".

Si están interesados en revisar los puestos de trabajo hay que dar hacer click en la opción que se despliega.

Para postular a una de las opciones que se ofrece debes pinchar el botón "Postular a la convocatoria" e iniciar sesión con Clave Única o con el RUT y la contraseña de la cuenta de Empleos Públicos.