Ministerio de las Culturas abre puestos de trabajos con sueldos de más de $2 millones: Conoce AQUÍ cómo postular - Chilevisión

El ministerio ofrece puestos de trabajo para diferentes cargos para las ciudades de Ancud, Talca, Temuco y Santiago. Las postulaciones están disponibles hasta el 28 de agosto.
El Ministerio de las Culturas cuenta con ofertas laborales disponibles para diversos cargos a lo largo de todo el país.
Los puestos de trabajo requeridos van desde guardias de seguiridad para dos regiones, a otros administrativos y técnicos.
En cuanto a los sueldos, dependiendo del cargo, estos pueden superar los 2 millones de pesos.
Quienes quieran postular a alguna de las ofertas laborales deben ingresar al sitio de Empleos Públicos y en el buscador de la plataforma escribir "Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio".
Si están interesados en revisar los puestos de trabajo hay que dar hacer click en la opción que se despliega.
Para postular a una de las opciones que se ofrece debes pinchar el botón "Postular a la convocatoria" e iniciar sesión con Clave Única o con el RUT y la contraseña de la cuenta de Empleos Públicos.