Metro de Santiago: Horarios y funcionamiento en medio del sistema frontal

Revisa a continuación las indicaciones del servicio de trenes para estos días lluviosos en la capital.

Las lluvias se han mantenido durante varias horas en la capital como parte del sistema frontal que afecta a la zona central desde el jueves.

Pese a las precipitaciones, muchas personas deberán trasladarse por motivos laborales, compras u otras actividades. Por eso, a continuación revisamos los horarios y el funcionamiento del Metro de Santiago durante este fin de semana.

Cómo funciona el Metro de Santiago en el sistema frontal

El Metro de Santiago funcionará con su horario habitual de fin de semana. Esto es:

Sábado 18 : Desde las 06:30 a las 23:00 horas.

: Desde las 06:30 a las 23:00 horas. Domingo 19: Desde las 07:30 a las 23:00 horas.

Desde la empresa estatal hicieron un llamado a tener cuidado en las estaciones y a planificar el viaje por metro con antelación, ya que con la lluvia sus trenes operan a una velocidad reducida en todas las líneas, lo que podría causar un tiempo de espera mayor al habitual.

Es importante recalcar que cualquier cambio en el funcionamiento de los trenes y/o horarios, serán notificados a través de las redes sociales oficiales de Metro de Santiago.