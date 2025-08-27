 Metro extiende horario por concierto de Green Day en Chile: Revisa aquí los detalles - Chilevisión
27/08/2025 17:24

Metro extiende horario por concierto de Green Day en Chile: Revisa aquí los detalles

También habrá bicicleteros gratuitos en el Acceso Grecia. Por otra parte, desde la producción informaron que no habrá estacionamientos disponibles en el Parque Estadio Nacional.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

Este sábado 30 de agosto el Parque Estadio Nacional se teñira de verde con el regreso de Green Day al país, con un concierto que forma parte de The Saviors Tour, que en Sudamérica también incluye fechas en Brasil, Argentina, Perú, Paraguay y Colombia.

La banda formada por Billie Joe Armstrong (voz y guitarra), Mike Dirnt (bajo) y Tré Cool (batería), se presentará en el recinto de Ñuñoa con un espectáculo que también celebra los 30 años del icónico disco Dookie (1994) y los 20 de American Idiot (2004). 

Como parte de los preparativos del recital, Metro de Santiago anunció este miércoles una extensión horaria en dos de sus líneas para facilitar el regreso a casa de los usuarios que asistan al espectáculo.

Extensión horaria en dos líneas del Metro

Metro confirmó que extenderá el funcionamiento de su servicio hasta las 00:30 horas en algunas de las estaciones de nuestra Línea 3 y Línea 6.

      • Estaciones de ingreso: Estadio Nacional. 
      • Estaciones de salida en Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Inés de Suárez y Los Leones.
      • Estaciones de salida en Línea 3: Plaza Egaña, Irarrázaval, Universidad de Chile, Hospitales, Conchalí y Plaza Quilicura. 

Refuerzo de buses de Red Movilidad y bicicleteros

Por su parte a la salida del espectáculo, desde Estadio Nacional los buses Red Movilidad tendrán refuerzo de servicios detallados. Estos son: 506y, 506y2, 516y, 104x y 103y.

También habrá bicicleteros gratuitos disponibles en el Acceso Grecia. Finalmente, es importante señalar que no habrá estacionamientos disponibles en el recinto Parque Estadio Nacional.

