Más de 2 mil hogares aún no acceden a él ¿Cómo activar el Cupón de Gas Licuado hasta hoy?

Esta es la última oportunidad para que las familias pertenecientes al 80% más vulnerable, según el RSH, obtengan el beneficio.

Este martes 30 de junio es el último día que tendrán los chilenos beneficiarios para activar su Cupón de Gas Licuado.

El apoyo estatal equivale a 27 mil pesos y se entrega a las familias pertenecientes al 80% más vulnerable del país, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Un primer grupo que activó el Cupón de Gas Licuado entre el 18 de mayo y el 29 de mayo, ya lo han podido cobrar en sus compras a los distribuidores autorizados.





¿Cómo activar el Cupón de Gas Licuado hasta hoy?

1. Primero ingresa al sitio web oficial del Cupón de Gas acá.

2. Debes acceder con tu ClaveÚnica.

3. Si cumples con los requisitos, completa la información requerida.

4. Activa el beneficio y recibirás un comprobante en tu correo electrónico

5. Revisa tu Cuenta Rut del Banco Estado donde estará disponible el beneficio, ya sea en la app o en una CajaVecina.

6. Presenta el cupón físico o digital para comprar el gas licuado en los distribuidores autorizados.

Haz click en la siguiente imagen y podrás ingresar a activar el Cupón de Gas Licuado.

¿Hasta cuándo estará vigente el Cupón de Gas Licuado de $27 mil?

La vigencia del Cupón de Gas Licuado terminará el 30 de septiembre para todos los beneficiarios.

Podrás cobrar los $27 mil entre las siguientes fechas, de acuerdo al periodo en que solicitaste la activación:

Por ende, si aún no accedes al cupón, hazlo hasta hoy y, una vez activo, utilízalo a partir del 21 de julio al 30 de septiembre.