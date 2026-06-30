Hasta -15°: DMC emite alerta por intensas heladas en regiones del país
La Dirección Meteorológica de Chile informó que las zonas afectadas son Los Lagos y Aysén.
Este martes, la Dirección Meteorológica de Chile emitió alertas por viento y bajas temperaturas, las cuales afectarán a la zona sur del país.
Mientras que el viento moderado a fuerte estará presente en zonas del norte (Antofagasta y Atacama) y del sur (Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos).
Anuncian hasta -15° en el sur del país
Heladas moderadas a intensas en zonas de la región de Los Lagos
- Desde la madrugada del miércoles 1 de julio hasta la mañana del jueves 2.
- Zonas afectadas: Los Lagos (cordillera austral y patagonia subandina)
Heladas moderadas a intensas en zonas de la región de Aysén
- Desde la madrugada del miércoles 1 de julio hasta la mañana del miércoles 1.
- Zonas afectadas: Aysén (patagonia subandina norte y patagonia subandina sur)