 Jóvenes entre 18 y 24 años pueden recibir bono de $678 mil: Revisa con tu RUT si puedes obtenerlo - Chilevisión
13/08/2025 19:37

El Subsidio al Empleo Joven (SEJ) es un beneficio estatal hecho para que jóvenes trabajadores aumenten sus ingresos.

Publicado por CHV Noticias

El Subsidio al Empleo Joven (SEJ) es un beneficio estatal hecho para que jóvenes trabajadores de entre 18 y 25 años aumenten sus ingresos.

Este aporte, entregado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), está destinado a quienes pertenezcan al 40% de la población con menores ingresos.

Consulta con tu RUT si cumples los requisitos del Subsidio al Empleo Joven

Una plataforma habilitada por el propio Sence permite revisar si cumples con los requisitos del Subsidio al Empleo Joven:

Requisitos para acceder al Subsidio al Empleo Joven

Si tienes dudas sobre si te corresponde recibir el Subsidio al Empleo Joven, a continuación puedes revisar cuáles son los requisitos:

  • Tener entre 18 y 24 años con 11 meses.
  • Estar trabajando de manera dependiente o independiente.
  • Pertenecer al 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares.
  • En caso de tener 21 años o más, contar con licencia de educación media.
  • Tener las cotizaciones al día.
  • No trabajar en alguna institución del Estado o empresa con aporte estatal superior al 50%.
  • No ser beneficiario/a del Ingreso Mínimo Garantizado para el periodo de renta procesado.

¿Cómo postular al Subsidio al Empleo Joven?

Puedes postular al beneficio durante todo el año, de manera totalmente en línea. Si quieres hacerlo, acá tienes un paso a paso:

  • Ingresa al sitio web del SENCE con tu Clave Única.
  • Una vez allí, completar el formulario en pantalla y esperar su aprobación.

¿Cuándo pagan el Subsidio al Empleo Joven?

Existen dos opciones de pago del SEJ, una de carácter mensual y otra anual, la que debes seleccionar al momento de postular.

Tras haber hecho eso, debes saber que el monto se paga con tres meses de desfase.

En este calendario podrás saber la fecha exacta si elegiste la modalidad de pago mensual:

El pago mensual corresponde a un anticipo del beneficio anual, equivalente al 75% del total. El 25% restante se entrega en el pago anual, tras realizar la reliquidación, es decir, el cálculo final del monto total del subsidio.

Si elegiste la modalidad de pagos mensuales, debes acreditar una renta bruta mensual inferior a $635.651. En cambio, si optaste por el pago anual, tu renta bruta anual no debe superar los $7.627.812.

