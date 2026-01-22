Incendios forestales en la zona sur: Revisa todos los puntos de atención veterinaria gratuitos en Concepción - Chilevisión

Los centros de atención veterinaria se encuentran en las comunas de Concepción, Talcahuano, Hualpén y Hualqui. También están recibiendo donaciones de alimento e insumos médicos.
Tras los incendios forestales que afectaron a la zona sur del país, se generó una campaña de ayuda para los animales y mascotas que resultaron heridas.
Al respecto, distintos centros de atención veterinaria están brindando atención gratuita para los afectados por esta emergencia, tanto en la comuna de Concepción como en Hualpén, Hualqui y Talcahuano.
Teléfono: +56964549555.
Teléfono: +562413225674.
Teléfono: +56998211606.
Teléfono: +56973648443.
Teléfono: +56994806796.
Teléfono: +56931855643.
Teléfono: +56932888628.
Teléfono: +562413348948.
Así como hay animales que no resultaron mayormente afectados, existen otros que tuvieron quemaduras graves, fracturas o que necesitaron amputación de extremidades y por ende, requieren de una hospitalización.
Es por ello que estos centros se encuentran recibiendo aportes tanto en alimento, como en suministros médicos, a fin de poder abastecer con todos los insumos necesarios para la atención de los animales.
Finalmente, puedes hacer clic en el siguiente mapa para conocer el detalle completo de los puntos de atención veterinaria.