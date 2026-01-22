 Incendios forestales en la zona sur: Revisa todos los puntos de atención veterinaria gratuitos en Concepción - Chilevisión
22/01/2026 18:02

Incendios forestales en la zona sur: Revisa todos los puntos de atención veterinaria gratuitos en Concepción

Los centros de atención veterinaria se encuentran en las comunas de Concepción, Talcahuano, Hualpén y Hualqui. También están recibiendo donaciones de alimento e insumos médicos.

Publicado por CHV Noticias

Tras los incendios forestales que afectaron a la zona sur del país, se generó una campaña de ayuda para los animales y mascotas que resultaron heridas.

Al respecto, distintos centros de atención veterinaria están brindando atención gratuita para los afectados por esta emergencia, tanto en la comuna de Concepción como en Hualpén, Hualqui y Talcahuano.

¿Cuáles son los centros veterinarios que brindarán atención veterinaria gratuita?

  • Central Veterinaria: Ubicada en la calle Caupolicán 101, Concepción

       Teléfono: +56964549555.

  • CEMIVET: Ubicada en Avenida Roosevelt 1660, Concepción. 

       Teléfono: +562413225674.

  • Hospital Veterinario Concepción: Ubicada en la calle Bernardino Corral 117, Concepción. 

       Teléfono: +56998211606. 

  • Dra. K (para animales menores y exóticos): Ubicada en pasaje Estero San Onofre 712, comuna de Hualqui.  

       Teléfono: +56973648443.

  • Eto Animal: Ubicado en Ramón Carrasco 352, en el Acceso Lomas de San Andrés.

      Teléfono: +56994806796.

  • Hospital Veterinario de Talcahuano: Ubicada en calle Las Hortencias 5060, Los Cóndores, comuna de Talcahuano.

      Teléfono: +56931855643.

  • Metabolic Vet: Ubicada en calle Manio 201, comuna de Talcahuano.

      Teléfono: +56932888628.

  • Clínica Veterinaria Medpet: Ubicada en calle Trehuaco 616, comuna de Hualpén.

      Teléfono: +562413348948.

Así como hay animales que no resultaron mayormente afectados, existen otros que tuvieron quemaduras graves, fracturas o que necesitaron amputación de extremidades y por ende, requieren de una hospitalización.

Es por ello que estos centros se encuentran recibiendo aportes tanto en alimento, como en suministros médicos, a fin de poder abastecer con todos los insumos necesarios para la atención de los animales.

Finalmente, puedes hacer clic en el siguiente mapa para conocer el detalle completo de los puntos de atención veterinaria.

Revisa el mapa ACÁ:

