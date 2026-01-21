Lanzan plataforma para buscar mascotas perdidas por incendios forestales: Revisa cómo usarla paso a paso - Chilevisión

Creadores de contenido de Penco lanzaron una plataforma que permite buscar mascotas perdidas y consultar por animales encontrados. Revisa acá cómo usarlo.

En medio de la emergencia por los incendios forestales en la zona sur del país, una de las grandes complicaciones que han tenido que enfrentar las familias son las evacuaciones repentinas y pérdidas de mascotas.

Por ello, recientemente se habilitó una plataforma que permite consultar por información sobre animales extraviados y encontrados en las regiones del Biobío y Ñuble. A continuación te contamos cómo usarla paso a paso.

Incendios forestales en Chile: Así puedes buscar por mascotas extraviadas

Ingresa a Mascotas perdidas Biobío y Ñuble (puedes hacer clic acá)

Selecciona la opción "Perdidas" para publicar un reporte buscando a tu mascota o "Encontradas" para ver si es que alguien la ha encontrado.

La plataforma permite filtrar por especie, raza, tamaño, género, color y hasta comuna. Asimismo, puedes hacer una búsqueda visual con los reportes publicados por otros usuarios.

¿De dónde surgió la plataforma Mascotas Perdidas?

La plataforma surgió gracias a Felipe Vidal y Marcelo Cornejo, quienes comenzaron a trabajar en un sitio que permitiera centralizar los datos.

"Al estar en Lirquén recogiendo escombros y ver todo lo que estaba pasando (...) decidimos crear esta página web para tratar de reencontrar a todos los animalitos que están perdidos", explicó Vidal, emprendedor y creador de contenidos local, en declaraciones recogidas por Radio UdeC.

A la fecha, ya hay un centenar de publicaciones, entre mascotas extraviadas y rescatadas.