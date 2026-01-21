 Portaba acelerante y fósforos: Hombre es detenido y acusado de provocar incendio forestal en La Araucanía - Chilevisión
21/01/2026 21:18

Portaba acelerante y fósforos: Hombre es detenido y acusado de provocar incendio forestal en La Araucanía

Las autoridades indicaron que hay tres hectáreas afectadas y presentarán una querella para pedir mayores diligencias.

Este miércoles, Israel Campusano, Seremi de Seguridad Pública en la región de La Araucanía, confirmó la detención de un sujeto acusado de iniciar un incendio forestal en la comuna de Perquenco. 

"Carabineros de la zona fue requerido por un incendio para ir a efectuar labores de trabajo rutinario en esta materia, y al momento de estar en estas labores, recibió la denuncia por parte de vecinos de una persona de sexo masculino que estaría generando focos de incendio", partió declarando Campusano. 

"Por lo tanto, se procedió a la detención del individuo y en estos momentos va a pasar a control de detención", señaló el Seremi quien además aseguró que se encontraron "elementos probatorios que ahora son parte de la investigación policial". 

La autoridad agregó que hay tres hectáreas afectadas y se trata de un delito grave. Por lo que el ministerio presentará las querellas correspondientes para pedir mayores diligencias.

Mientras que la coronel Ximena Valle, prefecto de Cautín, indicó que el detenido estaba "vinculado a distintos focos de incendios que afectaron principalmente a una hacienda de trigo". 

"Es importante destacar que, al momento de ser sorprendido por los vecinos, este sujeto huyó del lugar y, gracias a la oportuna intervención tanto de carabineros como de quienes hicieron el llamado, lograron la detención, donde fue sorprendido portando un bidón con acelerante y una caja de fósforos usados", indicó. 

