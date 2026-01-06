 Hasta la madrugada: Reportan cortes de agua en tres comunas de la RM - Chilevisión
06/01/2026 13:28

Hasta la madrugada: Reportan cortes de agua en tres comunas de la RM

Las interrupciones de suministro se prolongarán por varias horas en sectores de Providencia, Santiago y Peñalolén.

Publicado por CHV Noticias

Aguas Andinas anunció que este martes 6 de enero se desarrollarán cortes de agua en tres comunas de la región Metropolitana.

Las interrupciones de suministro se prolongarán por varias horas a partir de la tarde de hoy y algunas incluso se extenderán hasta la madrugada del miércoles 7.

En lo que respecta a las zonas afectadas, estas corresponderán a sectores de Providencia, Santiago y Peñalolén.

Reportan que habrá cortes de agua en Providencia, Santiago y Peñalolén

Providencia

  • Horario: Desde las 15:00 del martes 6 hasta la 01:00 del miércoles 7.
  • Causa: Conexión de redes.
  • Mapa de área afectada:

Santiago

  • Horario: Desde las 23:00 del martes 6 hasta las 06:00 del miércoles 7.
  • Causa: Ampliación de redes.
  • Mapa de área afectada:

Peñalolén

  • Horario: Desde las 15:00 hasta las 22:00 horas del martes 6.
  • Causa: Cambio de válvula.
  • Mapa de área afectada:

