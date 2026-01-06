Hasta la madrugada: Reportan cortes de agua en tres comunas de la RM - Chilevisión

Las interrupciones de suministro se prolongarán por varias horas en sectores de Providencia, Santiago y Peñalolén.
Aguas Andinas anunció que este martes 6 de enero se desarrollarán cortes de agua en tres comunas de la región Metropolitana.
Las interrupciones de suministro se prolongarán por varias horas a partir de la tarde de hoy y algunas incluso se extenderán hasta la madrugada del miércoles 7.
En lo que respecta a las zonas afectadas, estas corresponderán a sectores de Providencia, Santiago y Peñalolén.
Providencia
Santiago
Peñalolén