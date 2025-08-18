 Hasta 32 mil: Así se puede acceder al pago de cuidadores de personas con discapacidad - Chilevisión
18/08/2025 19:22

Hasta 32 mil: Así se puede acceder al pago de cuidadores de personas con discapacidad

El aporte monetario es de carácter mensual y para 2025 tiene un monto tope de $32.991 pesos. El beneficio no constituye renta, no es imponible y es compatible con otras ayudas.

El programa de pago a cuidadores de personas con discapacidad (estipendio) es un beneficio que está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el pago del Instituto de Previsión Social (IPS) a través de un depósito bancario.

Requisitos al programa de pago a cuidadores de personas con discapacidad

Para recibir el aporte monetario es necesario que la persona en situación de dependencia a la que entregas cuidados cumpla con las siguientes características:

  • Debe estar inscrito/a en el programa de atención domiciliaria del centro de salud correspondiente a su domicilio.
  • No debe estar institucionalizado/a, es decir, no puede vivir en un establecimiento de larga estadía (casa de reposo, hogar de ancianos o en otros establecimientos para personas de menor edad).
  • Como persona que cuida, no debes recibir ingresos monetarios por realizar trabajos de cuidados.
  • La persona que cuida y la persona dependiente deben tener cédulas de identidad vigentes.

En caso de existir lista de espera, se utilizarán los siguientes criterios y orden para la priorización de los/as beneficiarios/as: 

  • La severidad en la dependencia del causante, la que será medida con el Índice de Barthel.
  • Antigüedad en la postulación del causante comenzando por la más antigua.
  • La clasificación socioeconómica del causante, conforme al Registro Social de Hogares (RSH). 

¿Cómo se puede acceder a este beneficio?

La solicitud se realiza a través del establecimiento de atención primaria (CESFAM, CECOF, otro), correspondiente al hogar de la persona con dependencia.

