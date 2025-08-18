Hasta 32 mil: Así se puede acceder al pago de cuidadores de personas con discapacidad - Chilevisión

El aporte monetario es de carácter mensual y para 2025 tiene un monto tope de $32.991 pesos. El beneficio no constituye renta, no es imponible y es compatible con otras ayudas.

El programa de pago a cuidadores de personas con discapacidad (estipendio) es un beneficio que está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el pago del Instituto de Previsión Social (IPS) a través de un depósito bancario.

Requisitos al programa de pago a cuidadores de personas con discapacidad

Para recibir el aporte monetario es necesario que la persona en situación de dependencia a la que entregas cuidados cumpla con las siguientes características:

Debe estar inscrito/a en el programa de atención domiciliaria del centro de salud correspondiente a su domicilio.

del centro de salud correspondiente a su domicilio. No debe estar institucionalizado/a, es decir, no puede vivir en un establecimiento de larga estadía (casa de reposo, hogar de ancianos o en otros establecimientos para personas de menor edad).

Como persona que cuida, no debes recibir ingresos monetarios por realizar trabajos de cuidados.

La persona que cuida y la persona dependiente deben tener cédulas de identidad vigentes.

En caso de existir lista de espera, se utilizarán los siguientes criterios y orden para la priorización de los/as beneficiarios/as:

La severidad en la dependencia del causante, la que será medida con el Índice de Barthel.

Antigüedad en la postulación del causante comenzando por la más antigua.

La clasificación socioeconómica del causante, conforme al Registro Social de Hogares (RSH).

¿Cómo se puede acceder a este beneficio?

La solicitud se realiza a través del establecimiento de atención primaria (CESFAM, CECOF, otro), correspondiente al hogar de la persona con dependencia.