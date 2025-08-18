Hasta 32 mil: Así se puede acceder al pago de cuidadores de personas con discapacidad - Chilevisión

El aporte monetario es de carácter mensual y para 2025 tiene un monto tope de $32.991 pesos. El beneficio no constituye renta, no es imponible y es compatible con otras ayudas.
El programa de pago a cuidadores de personas con discapacidad (estipendio) es un beneficio que está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el pago del Instituto de Previsión Social (IPS) a través de un depósito bancario.
Para recibir el aporte monetario es necesario que la persona en situación de dependencia a la que entregas cuidados cumpla con las siguientes características:
En caso de existir lista de espera, se utilizarán los siguientes criterios y orden para la priorización de los/as beneficiarios/as:
La solicitud se realiza a través del establecimiento de atención primaria (CESFAM, CECOF, otro), correspondiente al hogar de la persona con dependencia.