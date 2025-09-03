 La colecta solidaria de Fundación Crecer que busca financiar proyectos de emprendedores: Así puedes donar - Chilevisión
03/09/2025 20:08

La colecta solidaria de Fundación Crecer que busca financiar proyectos de emprendedores: Así puedes donar

La organización busca seguir financiando capacitaciones y microcréditos que permiten a microemprendedores generar trabajo por cuenta propia, fortalecer la cohesión familiar y ampliar sus redes comunitarias.

Publicado por CHV Noticias

Hasta este viernes 5 de agosto Fundación Crecer realizará su colecta anual digital para continuar apoyando proyectos que generan cambios sostenibles en comunas vulnerables. 

La meta de la organización sin fines de lucro es reunir 30 millones de pesos para sostener y ampliar programas de microcréditos, capacitaciones y acompañamiento en bancos comunitarios, con especial énfasis en el valor de la asociatividad.

Para el caso de este año, el rostro de la campaña es el Banco Comunitario El Esfuerzo, de Estación Central, con 16 años de trayectoria y 14 miembros activos de distintas edades y nacionalidades.

¿Cómo donar en la colecta de Fundación Crecer?

Para participar en la colecta, los interesados pueden realizar sus aportes en www.fundacioncrecer.cl. "Con tu aporte marcarás la diferencia en la vida de microemprendedoras en situación de pobreza", dijeron desde la organización.

María José Madariaga, directora ejecutiva de la fundación, señaló que “cada aporte permite que las emprendedoras y emprendedores puedan contar con recursos, formación y redes de apoyo para fortalecer sus negocios, mejorar sus ingresos y proyectar un futuro más seguro".

Sigrid, integrante del banco y emprendedora con un foodtruck en la comuna, destacó que “la Fundación me ha ayudado mucho a crecer y a comprar materiales para trabajar".

"Después del incendio que sufrí el año pasado, su apoyo fue fundamental para recuperar mi herramienta de trabajo y construir un negocio estable que me permite estudiar y trabajar”, relató.

¿Qué es y qué hace Fundación Crecer?

Fundación Crecer se define como una organización sin fines de lucro que ayuda a familias en situación de pobreza o de exclusión social para que desarrollen herramientas personales, familiares y económicas que les permitan mejorar o superar por sí mismas esta condición.

Fundada en 2002, la entidad ha beneficiado a más de 1.200 familias en 14 comunas de la Región Metropolitana, donde el índice de pobreza multidimensional supera el promedio nacional.

A través de sus programas, más de 110 participantes han recibido acompañamiento constante, capacitaciones y microcréditos que les permiten generar trabajo por cuenta propia, fortalecer la cohesión familiar y ampliar sus redes comunitarias.

