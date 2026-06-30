Fonasa devuelve $6.195 millones: Revisa acá con Rut o Clave Única si eres beneficiario

Se trata de un beneficio que busca restituir recursos a cotizantes y empleadores que han efectuado pagos superiores a lo debido.

Los usuarios del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) pueden solicitar en línea la Devolución por Cotizaciones Pagadas en Exceso (DPE).

Se trata de un beneficio que busca restituir recursos a cotizantes y empleadores que han efectuado pagos superiores a lo debido.

La entidad dio a conocer que el total del monto asciende a $ 6.195.732.683, que beneficiará a 70.069 personas: 65.304 cotizantes y 4.765 empleadores. Este proceso abarca el periodo comprendido entre octubre de 2020 y septiembre de 2025.





¿Hasta cuándo se puede solicitar la devolución?

El proceso de devolución está disponible en el sitio web oficial de Fonasa, www.fonasa.cl, desde el 19 de junio de 2026 hasta el 6 de septiembre de 2026.

Las propuestas de devolución se pueden revisar y están disponibles tanto en el link: dpe.fonasa.gob.cl o haciendo clic en la siguiente imagen, donde se debe elegir entre persona natural o jurídica y entrar con su Clave Única o con el RUT de la persona jurídica.

Calendario de Pagos

Se establece un calendario de pagos de acuerdo con la fecha de aceptación de la propuesta por parte del usuario. Para el actual proceso, se han definido 12 pagos semanales en total, los que se muestran en el siguiente cuadro: