Revisa con Rut o Clave Única si eres beneficiario: Fonasa inició devolución de $6.195 millones a cotizantes

Este beneficio busca restituir recursos a cotizantes y empleadores que han efectuado pagos superiores a lo debido.

Hace unos días, el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) dio inicio a su vigésimo tercer proceso masivo de Devolución de Cotizaciones Pagadas en Exceso (DPE), un beneficio que busca restituir recursos a cotizantes y empleadores que han efectuado pagos superiores a lo debido.

Fonasa informó que existe un total de $ 6.195.732.683 pesos, que beneficiarán a 70.069 personas: 65.304 cotizantes y 4.765 empleadores. Este proceso abarca el periodo comprendido entre octubre de 2020 y septiembre de 2025.

Se indicó que esta devolución no es un bono ni un beneficio para los cotizantes, sino que es una devolución de un pago en exceso que tiene dos causales principales:

Doble Pago Idéntico: Cuando un empleador comete un error y paga dos veces la cotización de salud de un mismo trabajador en un mismo mes. En este caso, el dinero se le devuelve al empleador .

Cuando un empleador comete un error y paga dos veces la cotización de salud de un mismo trabajador en un mismo mes. En este caso, . Pago Mayor al Tope Imponible Legal: Cuando un cotizante tiene múltiples fuentes de ingresos y la suma de sus cotizaciones supera el monto máximo legal, que corresponde a 87,8 UF mensuales. En este caso, el dinero se le devuelve al cotizante.





Revisa ACÁ si te corresponde la devolución de Fonasa

Para revisar si te corresponde la devolución de Fonasa debes ingresa al sitio web oficial de Fonasa y seguir los siguientes pasos:

Elegir entre persona natural o jurídica.

Ingresar con tu Clave Única o con el RUT de la persona jurídica.

Calendario de Pagos

Se establece un calendario de pagos de acuerdo con la fecha de aceptación de la propuesta por parte del usuario. Para el actual proceso, se han definido 12 pagos semanales en total, los que se muestran en el siguiente cuadro: