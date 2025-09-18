Fiestas Patrias 2025: Qué comercios abrirán y cuáles estarán cerrados este 18 y 19 de septiembre - Chilevisión

Con la semana dieciochera en curso, conoce el comercio que estará disponible para las jornadas festivas y las que estarán cerradas durante el periodo de celebración en el territorio nacional.

Las Fiestas Patrias 2025, que tendrán cuatro días de celebración y fondas por el territorio nacional, verá afectado la apertura y cierre del comercio durante el fin de semana largo.

La festividad comenzará el jueves 18 de septiembre y se extenderá hasta el domingo 21 del mismo mes, motivo que obligará a modificar el horario de los recintos de ventas más concurridos del país.

Qué comercios abrirán y cuáles estarán cerrados este 18 y 19 de septiembre

Dado que el jueves 18 y viernes 19 de septiembre son feriados irrenunciables, los supermercados y centros comerciales deberán permanecer cerrados, retomando su actividad el fin de semana.

Asimismo, el comercio formal del miércoles 17 de septiembre también vería modificado su cierre de puertas, ya que sería víspera de las jornadas festivas.

Por otro lado, los casos excepcionales que podrán tener abiertos sus locales para la atención al público durante el feriado son los siguientes: