 Fiestas Patrias 2025: Qué comercios abrirán y cuáles estarán cerrados este 18 y 19 de septiembre - Chilevisión
Minuto a minuto
Conductor ebrio impactó a Lucas Nervi y su familia en la ciudad de Osorno Tras terremoto 7.8 en Rusia: SHOA descartó tsunami en las costas de Chile FOTOS | Estos son algunos de los nombres más chistosos y creativos de las fondas Primer balance Fiestas Patrias 2025: Carabineros reportó un muerto y 42 detenidos “Se pretenden aprobar leyes injustas”: Chomalí arremete contra la eutanasia y el aborto en Tedeum
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
18/09/2025 17:53

Fiestas Patrias 2025: Qué comercios abrirán y cuáles estarán cerrados este 18 y 19 de septiembre

Con la semana dieciochera en curso, conoce el comercio que estará disponible para las jornadas festivas y las que estarán cerradas durante el periodo de celebración en el territorio nacional.

Publicado por CHV Noticias

Las Fiestas Patrias 2025, que tendrán cuatro días de celebración y fondas por el territorio nacional, verá afectado la apertura y cierre del comercio durante el fin de semana largo.

La festividad comenzará el jueves 18 de septiembre y se extenderá hasta el domingo 21 del mismo mes, motivo que obligará a modificar el horario de los recintos de ventas más concurridos del país.

Qué comercios abrirán y cuáles estarán cerrados este 18 y 19 de septiembre

Dado que el jueves 18 y viernes 19 de septiembre son feriados irrenunciables, los supermercados y centros comerciales deberán permanecer cerrados, retomando su actividad el fin de semana.

Asimismo, el comercio formal del miércoles 17 de septiembre también vería modificado su cierre de puertas, ya que sería víspera de las jornadas festivas.

Por otro lado, los casos excepcionales que podrán tener abiertos sus locales para la atención al público durante el feriado son los siguientes:

  • Restaurantes, hoteles, discotecas, cafés y casinos;
  • Cines, Farmacias de urgencia, estaciones de servicio (bencineras);
  • Pequeños negocios de barrio que sea atendido por sus dueños de manera particular;
  • Tiendas de conveniencia en las que se preparen comidas para consumo en el local;
Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Aún te faltan compras de Fiestas Patrias? Revisa cómo funcionará el comercio el 18 y 19 de septiembre

Lo último

Lo más visto

“Se fue amenazando”: Reportan complejo momento laboral de Kel Calderón

La situación llega tras una serie de polémicas en las que Kel se ha visto envuelta, como una disputa con su hermano, Nano Calderón, en abril de este año.

18/09/2025

“Es una niña”: Madre venezolana defendió a su hija tras críticas por baile de Fiestas Patrias

La pequeña había realizado un baile típico venezolano durante el acto de Fiestas Patrias del colegio donde estudia y aunque su madre explicó que fue una decisión de la directiva, los internautas llenaron la publicación de críticas.

18/09/2025

Lluvias en Fiestas Patrias 2025: Regiones con precipitaciones el 18 y 19 de septiembre

Allison Göhler, meteoróloga de Chilevisión,  adelantó que las regiones que se verán afectadas por precipitaciones en Fiestas Patrias son las de: Valparaíso, O'Higgins y Metropolitana.

18/09/2025

Paty Maldonado celebró su cumpleaños y su hija compartió fotos inéditas de la fiesta

La panelista celebró su cumpleaños junto a su familia y seres queridos, donde incluso se pudo ver a Raquel Argandoña junto a Félix Ureta.

18/09/2025