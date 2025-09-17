 Feriado irrenunciable Fiestas Patrias 2025: qué días aplica y qué significa - Chilevisión
Minuto a minuto
Augusto Pinochet aparece por segundo año consecutivo: Estos son los chilenos más admirados según Cadem VIDEO | Carne para asado y armas: Gran incautación en allanamiento carcelario previo a Fiestas Patrias Nueva medida de MallPlaza tras muerte de joven: Suspendieron actual servicio de seguridad “Si yo hubiera tenido un arma…”: Habla exjuez que sufrió turbazo en su casa en La Pintana Informe oficial: Revelan causa de muerte de joven que perdió la vida en Mall Plaza Vespucio
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
17/09/2025 20:28

Feriado irrenunciable Fiestas Patrias 2025: qué días aplica y qué significa

Comenzaron las Fiestas Patrias en nuestro país y una de las preguntas frecuentes entre la personas es ¿qué días son feriados irrenunciables?. Entérate acá cuáles son y qué implicancias tiene.

Con la llegada de septiembre, una de las preguntas más recurrentes de los trabajadores y empleadores en Chile es qué días son feriados irrenunciables durante las Fiestas Patrias 2025 y qué implican en la práctica.

¿Qué significa un feriado irrenunciable?

A diferencia de un feriado común, el feriado irrenunciable establece que la gran mayoría de los trabajadores del comercio no pueden ejercer funciones en esas jornadas. Esto significa que el comercio debe cerrar sus puertas —con algunas excepciones como locales en aeropuertos, farmacias de turno o establecimientos atendidos por sus propios dueños—, garantizando así que los trabajadores tengan descanso asegurado.

La regulación está contenida en la Ley N° 19.973, que dispone sanciones para quienes no respeten la norma, con multas que varían según el número de trabajadores contratados.

¿Cuándo aplica el feriado irrenunciable en Fiestas Patrias 2025?

En 2025, el calendario trae varios días de celebración:

  • Jueves 18 de septiembre: Feriado irrenunciable.

  • Viernes 19 de septiembre: Feriado irrenunciable.

  • Sábado 20 y domingo 21 de septiembre: Fines de semana sin carácter de feriado irrenunciable, pero igualmente corresponden a descanso para quienes no trabajan en fin de semana.

Es decir, este año los trabajadores del comercio tendrán al menos dos días garantizados de descanso obligatorio en medio de un fin de semana largo de cuatro jornadas.

¿Qué pasa si un empleador no respeta la norma?

La Dirección del Trabajo es la entidad fiscalizadora. Si una empresa obliga a un trabajador del comercio a cumplir funciones en días irrenunciables, se expone a multas que pueden superar el millón de pesos por cada trabajador afectado, en el caso de las grandes tiendas. 

¿Quiénes sí pueden trabajar?

La ley contempla algunas excepciones:

  • Establecimientos de entretención como cines, restaurantes, locales de espectáculos.

  • Farmacias de urgencia y de turno.

  • Bencineras y servicios básicos de transporte.

  • Locales atendidos por sus propios dueños.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Aún te faltan compras de Fiestas Patrias? Revisa cómo funcionará el comercio el 18 y 19 de septiembre

Lo último

Lo más visto

Horario de supermercados y malls en Santiago para Fiestas Patrias 2025: Revisa aperturas y cierres

Conoce los horarios especiales de supermercados y centros comerciales en la capital durante la previa de estas Fiestas Patrias.

17/09/2025

“Una nueva etapa”: María José Quintanilla publicó misterioso texto que reavivó rumores de separación

La cantante y animadora fue hasta su cuenta de Instagram para realizar un honesto desahogo, donde aseguró haber vivido momentos complicados a nivel personal.

17/09/2025

VIDEO | Así reaccionó el sospechoso por asesinato de Charlie Kirk al escuchar los cargos

Tyler Robinson, el principal sospechoso por el asesinato del activista conservador estadounidense Charlie Kirk, compareció ante la corte distrital de Utah.

17/09/2025

Luis Jiménez sorprendió con coqueta respuesta a Disley Ramos y encendió las redes

El exfutbolista dejó un sorpresivo mensaje en los comentarios del más reciente video de la influencer y los seguidores no perdonaron.

17/09/2025