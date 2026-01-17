 Ex Bono Marzo 2026: Revisa acá el monto oficial, fechas de pago y requisitos del beneficio - Chilevisión
17/01/2026 15:34

Ex Bono Marzo 2026: Revisa acá el monto oficial, fechas de pago y requisitos del beneficio

El Aporte Familiar Permanente, también conocido como ex Bono Marzo, es una ayuda que se entrega de manera automática entre febrero y marzo a las familias que cumplan los requisitos establecidos.

Publicado por CHV Noticias

El Aporte Familiar Permanente, también conocido como ex Bono Marzo, ya tiene definido su monto para el año 2026, además de las fechas en las que se efectuará el pago.

Este beneficio que entrega el Estado no requiere de postulación y se paga de forma automática a las familias y personas que cumplan con los requisitos establecidos. 

A continuación te detallamos el monto, la fecha de pago y los requisitos que contempla el Aporte Familiar Permanente. 

Aporte Familiar Permanente: estos son sus requisitos

De acuerdo a lo informado por el Instituto de Previsión Social (IPS), esta ayuda económica se entrega a familias que: 

  • Al 31 de diciembre anterior, sean beneficiarias de Subsidio Familiar, Chile Solidario, el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), Asignación Familiar o Asignación Maternal.

Asimismo, se detalló que "a contar del 17 de febrero, 3 de marzo o 17 de marzo" los beneficiarios podrán revisar el respectivo pago a través del sitio web predispuesto por el IPS junto a ChileAtiende

Monto y fechas del pago para el 2026

Para este año, el beneficio conocido como Ex Bono Marzo contempla un pago de: $66.834 por beneficiario o por grupo familiar, según corresponda.

Cabe destacar que este valor fue ajustado en base a la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que marcó un 3,5% de acuerdo a información del Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Mientras que las fechas de pago ya fueron estipuladas para cada grupo de beneficiarios: 

  • Grupo 1: Personas beneficiarias del Subsidio Familiar, Chile Solidario, Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), que tienen su fecha de pago habitual, entre los días 15 y 28 de febrero.
  • Grupo 2: Personas beneficiarias del Subsidio Familiar, Chile Solidario, Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), que tienen su fecha de pago habitual del IPS entre los días 1 y 14 de marzo.
  • Grupo 3: Personas que reciben Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares, sean trabajadores o pensionados de entidades distintas al IPS. Si perteneces a este grupo, debes consultar tu fecha y forma de pago desde la segunda quincena de marzo en www.aportefamiliar.cl, ingresando tu RUN y fecha de nacimiento. Si tienes CuentaRut de BancoEstado, el pago se depositará en dicha cuenta.
Publicidad

