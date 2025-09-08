Estudiantes de hasta 24 años recibirán bono de $80 mil esta semana: Revisa si te corresponde - Chilevisión

El beneficio económico conocido como Bono por Logro Escolar, busca reconocer la excelencia académica de jóvenes pertenecientes a los grupos familiares más vulnerables. A continuación te detallamos sus montos y que día se paga.

El Bono por Logro Escolar es un aporte monetario que entrega el Estado a los jóvenes que cumplan con un requisito y que pertenezcan a grupos familiares con mayor vulnerabilidad, de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH).

Esta ayuda estatal no requiere postulación y se entrega anualmente a los escolares que estén cursando entre quinto básico y cuarto medio en Chile.

Según lo informado por el Ministerio de Desarrollo Social, su pago se realizará este viernes 12 de septiembre.

Requisitos del Bono por Logro Escolar: Quiénes lo reciben

Para obtener el Bono por Logro Escolar no era necesario postular, ya que se entregará de forma automática a quienes cumplan los siguientes requisitos:

Edad: Ser estudiante menor de 24 años de edad

Nivel académico: Estar cursando entre 5° básico y 4° medio

Rendimiento académico: Pertenecer al 30% de mejor rendimiento académico de la promoción.

Nivel socioeconómico: Pertenecer al 30% más vulnerable según el RSH.

Haber asistido a establecimientos educacionales reconocidos por el Ministerio de Educación.

Montos para el año 2025

Para el presente año, el Bono por Logro Escolar contempla dos tramos, según el rendimiento académico del estudiante:

El primer tramo, para estudiantes que se encuentren en el primer 15% de mejor rendimiento : $82.181.

El segundo tramo, para estudiantes que se encuentren en el segundo 15% de mejor rendimiento: $49.310.



El Bono por Logro Escolar es compatible con otros beneficios y subvenciones otorgadas por el Estado, y su pago se realiza mediante depósito bancario a la CuentaRut del Banco Estado.