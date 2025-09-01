Esta semana se cambia la hora en Chile: Revisa qué hacer con tu reloj en el inicio del horario de verano - Chilevisión

Un nuevo cambio de hora se aproxima dentro del territorio chileno. A continuación, te contamos cómo se verá reflejado esto en tus relojes, celulares, entre otros.

Restan solo días para que el territorio nacional cambie de horario por segunda vez en el año.

El sábado 6 de septiembre será el último día del horario de invierno para dar paso al nuevo horario de verano.

A raíz de lo anterior es que siempre surge la misma pregunta: ¿Se adelanta o se atrasa una hora? A continuación te detallamos qué debes hacer con tu reloj en este nuevo horario de verano.

¿Cuándo es y qué hacer con el cambio de horario en Chile?

El horario de invierno en Chile se mantendrá hasta la noche del sábado 6 de septiembre, momento en que hay que adelantar una hora el reloj.

Es decir, cuando sean las 23:59 horas, habrá que adelantarlo a la 1:00 horas del domingo 7 de septiembre.

Es importante señalar que en Chile continental el cambio es para todo el país, salvo en las regiones de Aysén y Magallanes y Antártica, donde se mantendrá el horario actual (UTC-3).

Mientras que en el caso de Chile Insular (Isla de Pascua y las islas Salas y Gómez), los relojes se deberán adelantar una hora a las 22 horas.