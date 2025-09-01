 Esta semana se cambia la hora en Chile: Revisa qué hacer con tu reloj en el inicio del horario de verano - Chilevisión
Minuto a minuto
Con disparos y fuegos artificiales: Así fue la despedida de alto riesgo de “Baby Bandito” “Uno no sabe con quién...”: Habla papá de paciente de médico detenido por abuso sexual en Viña del Mar Un grito desesperado y un auto huyendo: El registro clave contra médico detenido por abuso sexual en Viña Televisores, hornos y calefatores: El listado de objetos que serían requisados a reos de Punta Peuco Vigilaba a sus víctimas en plena calle: Quién es el médico detenido por abuso sexual por sorpresa en Viña
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
01/09/2025 11:23

Esta semana se cambia la hora en Chile: Revisa qué hacer con tu reloj en el inicio del horario de verano

Un nuevo cambio de hora se aproxima dentro del territorio chileno. A continuación, te contamos cómo se verá reflejado esto en tus relojes, celulares, entre otros.

Publicado por CHV Noticias

Restan solo días para que el territorio nacional cambie de horario por segunda vez en el año.

El sábado 6 de septiembre será el último día del horario de invierno para dar paso al nuevo horario de verano. 

A raíz de lo anterior es que siempre surge la misma pregunta: ¿Se adelanta o se atrasa una hora? A continuación te detallamos qué debes hacer con tu reloj en este nuevo horario de verano. 

¿Cuándo es y qué hacer con el cambio de horario en Chile? 

El horario de invierno en Chile se mantendrá hasta la noche del sábado 6 de septiembre, momento en que hay que adelantar una hora el reloj.

Es decir, cuando sean las 23:59 horas, habrá que adelantarlo a la 1:00 horas del domingo 7 de septiembre. 

Es importante señalar que en Chile continental el cambio es para todo el país, salvo en las regiones de Aysén y Magallanes y Antártica, donde se mantendrá el horario actual (UTC-3).

Mientras que en el caso de Chile Insular (Isla de Pascua y las islas Salas y Gómez), los relojes se deberán adelantar una hora a las 22 horas. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

“Aquí hay un mensaje”: Las 2 teorías tras el violento crimen de Baby Bandito en Cerro Navia

Lo último

Lo más visto

“Aquí hay un mensaje”: Las 2 teorías tras el violento crimen de Baby Bandito en Cerro Navia

Mientras el suegro del conocido delincuente insiste en que otros antisociales intentaron robar su vehículo BMW, desde las policías cobra fuerza la hipótesis de un posible ajuste de cuentas.

01/09/2025

El gesto que hizo llorar a María José Quintanilla en pleno concierto: “No estaba preparada”

A través de Instagram, la cantante habló del emotivo momento que vivió durante un show. "Me produce mucha alegría, pero también esa sensación de vale la pena", expresó.

01/09/2025

VIDEO | Acechaba semidesnudo: Captan modus operandi de médico acusado de abusar a adolescente en Viña

Se trata de un traumatólogo infantil, quien atiende en consultas privadas y en el Hospital Carlos Van Buren. El sujeto fue detenido por abuso sexual por sorpresa contra una mujer y una menor de 17 años.

01/09/2025

“Feliz aniversario”: Las curiosas publicaciones de Rosemarie Dietz tras destapar infidelidad

La exbailarina de Mekano sorprendió a sus seguidores con una publicación que borró horas después en donde aparece su expareja. La eliminó horas después y luego publicó un enigmático mensaje.

01/09/2025