 ¿Es irrenunciable? Así funcionará el comercio el feriado de este viernes 15 de agosto - Chilevisión
Minuto a minuto
Conductor pierde control y termina destrozando su auto en cancha de San Pedro de la Paz Persecución en Lo Prado dejó tres detenidos: Delincuentes dispararon y chocaron a Carabineros Contención y seguridad: Codelco implementó medidas tras retorno de 200 trabajadores a El Teniente
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
11/08/2025 16:18

¿Es irrenunciable? Así funcionará el comercio el feriado de este viernes 15 de agosto

Este viernes se conmemora una nueva festividad religiosa en el país, que también coincide con un nuevo fin de semana largo.

Publicado por CHV Noticias

Esta semana habrá un nuevo feriado en Chile ya que el próximo 15 de agosto se conmemora la Asunción de la Virgen.

Además, como cae día viernes existe la posibilidad de tranformarlo en un fin de semana largo para aquellos que no tengan que trabajar.

¿Cómo funcionará el comercio este 15 de agosto?

El 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen, corresponde a una festividad religiosa pero no es un feriado irrenunciable. 

Hay que recordar que los únicos días feriados irrenunciables en Chile son: Navidad, Año Nuevo, Día del Trabajador, Fiestas Patrias y días de elecciones. 

Por lo tanto el comercio, incluido centros comerciales, supermercados, estaciones de servicios y cines,  pueden funcionar con normalidad en los horarios establecidos habitualmente. 

Todos los feriados que quedan en el 2025

  • Viernes 15 de agosto: Asunción de la Virgen
  • Jueves 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable)
  • Viernes 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)
  • Domingo 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos
  • Viernes 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
  • Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
  • Domingo 16 de noviembre: Elecciones Presidenciales y Parlamentarias (feriado legal)
  • Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  • Domingo 14 de diciembre: Elecciones Presidenciales (Segunda vuelta, feriado legal)
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable)
Publicidad

Destacamos

Noticias

Se viene pago de $678 mil por Bono al Trabajo de la Mujer: Revisa con tu RUT si lo recibes en agosto

Lo último

Lo más visto

Revelan hallazgo que puede dar un vuelco al caso de María Ercira: “Levantan la basura y...”

El periodista Sergio Jara reveló dos antecedentes exclusivos en el matinal Contigo en la Mañana. El primero involucra objetos hallados por recolectores de basura en el fundo Las Tórtolas y, el segundo, a un abrigo puesto a la venta en Facebook.

11/08/2025

Se viene pago de $678 mil por Bono al Trabajo de la Mujer: Revisa con tu RUT si lo recibes en agosto

El pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer se llevará a cabo este mes. Conoce acá los detalles y cómo saber si lo recibes.

11/08/2025

“No es humor, es humillación”: Los Locos del Humor desataron críticas tras polémica rutina en Buin

La dupla de Gabriel Artigas y Hugo Silva nuevamente genera controversia. Concejales de Buin los acusan de "acto de humillación" y "humor inaceptable" en un reciente show en la comuna.

11/08/2025

Acusación de abuso y estallido ocular: Lo que se sabe del violento cumpleaños en Pedro Aguirre Cerda

El festejado invitó a sus vecinos y uno de ellos fue acusado de realizar tocaciones indebidas a una sobrina. Posterior a ello se produjeron diversas peleas que terminaron con graves lesiones en los involucrados.

11/08/2025