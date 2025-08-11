¿Es irrenunciable? Así funcionará el comercio el feriado de este viernes 15 de agosto - Chilevisión

Este viernes se conmemora una nueva festividad religiosa en el país, que también coincide con un nuevo fin de semana largo.

Esta semana habrá un nuevo feriado en Chile ya que el próximo 15 de agosto se conmemora la Asunción de la Virgen.

Además, como cae día viernes existe la posibilidad de tranformarlo en un fin de semana largo para aquellos que no tengan que trabajar.

¿Cómo funcionará el comercio este 15 de agosto?

El 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen, corresponde a una festividad religiosa pero no es un feriado irrenunciable.

Hay que recordar que los únicos días feriados irrenunciables en Chile son: Navidad, Año Nuevo, Día del Trabajador, Fiestas Patrias y días de elecciones.

Por lo tanto el comercio, incluido centros comerciales, supermercados, estaciones de servicios y cines, pueden funcionar con normalidad en los horarios establecidos habitualmente.

