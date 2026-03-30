Entre 50 y 300 pesos: Revisa los descuentos en bencina que puedes obtener con tarjetas bancarias en las distintas gasolineras
Mira acá todos los descuentos que puedes obtener en las distintas bencineras del país portando tu tarjeta bancaria.
Tras las histórica alza de los combustibles anunciada la semana pasado por el Gobierno, las empresas bencineras han buscado algunas alternativas para paliar los elevados precios y a través de las tarjetas bancarias, están ofreciendo considerables rebajas.
Entre 50 y 300 pesos menos en el litro de la gasolina, ofrecen las empresas a los clientes de distintos bancos que pueden ahorrar esta cifra en la carga.
COPEC
$100 x litro miércoles – Scotiabank
$100 x litro lunes – Cencosud
$50 x litro lunes – Tarjeta clásica y platinum Cencosud
$100 x litro lunes – Black Cencosud
$100 x litro martes – Crédito Mastercard Clásica, Gold y Black
$50 x litro viernes – Tenpo Mastercard (tope de $4.000)
$100 x litro sábado – Crédito machbank
$100 x litro domingo – Crédito Limitless
$100 x litro martes y jueves – Crédito Coopeuch
$100 x litro martes – Crédito Legend
ARAMCO
$150 x litro lunes – Consorcio (max. $10.000 al mes)
$50 x litro martes – Mercadopago (max $5.000 al mes)
$150 x litro miércoles – Ripley (max. $8.000 al mes)
$150 x litro jueves – ABC (max. $10.000 al mes)
$50-$300 viernes – Tenpo (max. $4.000 x viernes)
$150 x litro sábado – SBPay (max. $10.000 al mes)
$150 x litro domingo – Spin Visa Cruz Verde (max. $10.000 al mes)
SHELL
$100 x litro lunes – App de Shell (max. 40 litros en 1 carga durante la promoción)
$100 x litro martes – Líder BCI
$50 Y 300 x litro viernes – Tenpo
$100 x litro domingo – Bice
$100 viernes domingo – Security
Conductores Cabify – Todo el mes – según la categoría Cabify Stars
$100 x litro 2 al 5 de abril – Banco de Chile