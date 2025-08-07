 Corte de luz este jueves afectará a 10 comunas de Santiago: Enel detalla zonas y horarios - Chilevisión
Minuto a minuto
Sernac alcanza millonario acuerdo por colusión de farmacias: 34 mil clientes serán compensados Ministra Vallejo acusa “campaña sucia para engañar y mentir” tras nuevo video de la UDI Activan Sistema de Alerta Meteorológica por vientos en dos regiones: Alcanzarán los 90 km/h Confirman fecha del próximo Black Friday en Chile: Será antes de Navidad y durará 4 días
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
07/08/2025 09:27

Corte de luz este jueves afectará a 10 comunas de Santiago: Enel detalla zonas y horarios

La compañía informó los sectores afectados y el horario de inicio del corte y reposición del suministro eléctrico.

Publicado por CHV Noticias

Esta semana continuarán los cortes de luz en la región Metropolitana, de acuerdo a lo anunciado por Enel.

La empresa indicó que serán diez las comunas que sufrirán interrupciones en el suministro eléctrico y serán con el propósito de "poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes".

De igual forma, la entidad señaló que los cortes afectarán a sectores específicos durante rangos de horario determinados. 

    • Pedro Aguirre Cerda: desde las 10:00 a las 14:00 horas.

    • Renca: desde las 10:00 a las 17:00 horas.

    • Providencia: sector inferior de 10:30 a 16:30 horas, sector del medio entre 11:00 y 17:00 horas y sector superior de 9:30 a 15:30 horas.

    • Pudahuel: desde las 11:00 a las 17:00 horas.

    • Maipú: desde la 01:00 a las 05:00 horas.

    • Lo Barnechea: desde las 11:00 y las 17:00 horas.

    • Quilicura: desde las 10:00 a las 16:00 horas.

    • Santiago: desde las 10:00 a las 16:00 horas.

    • Macul: Desde las 10:30 a las 17:30 horas en el primer sector y entre 11:00 a las 17:00 horas en el segundo.

    • Las Condes: desde las 10:30 a las 13:30 horas en el primer sector y de 10:30 a 16:30 horas en el segundo

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si eres beneficiaria de los $452 mil

Lo último

Lo más visto

¡En shock! Loreto Aravena fue sorprendida por Max Luksic con llamativo gesto en su cumpleaños

El alcalde de Huechuraba impactó a la actriz con una fiesta sorpresa a la que asistieron familiares y amigos, entre ellas Paz Bascuñán.

07/08/2025

Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si eres beneficiaria de los $452 mil

Este bono se entrega mensualmente, en cuotas por dos años, y acceden de forma automática quienes cumplan los requisitos establecidos.

06/08/2025

Corte de luz este jueves afectará a 10 comunas de Santiago: Enel detalla zonas y horarios

La compañía informó los sectores afectados y el horario de inicio del corte y reposición del suministro eléctrico.

07/08/2025

“Lamentablemente…”: Naya Fácil confirmó quiebre con su pareja de Rapa Nui

La influencer relató a sus seguidores el motivo de su quiebre con el misterioso hombre que conoció durante su viaje de vacaciones hace menos de un mes.

07/08/2025