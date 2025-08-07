Corte de luz este jueves afectará a 10 comunas de Santiago: Enel detalla zonas y horarios - Chilevisión

La compañía informó los sectores afectados y el horario de inicio del corte y reposición del suministro eléctrico.

Esta semana continuarán los cortes de luz en la región Metropolitana, de acuerdo a lo anunciado por Enel.

La empresa indicó que serán diez las comunas que sufrirán interrupciones en el suministro eléctrico y serán con el propósito de "poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes".

De igual forma, la entidad señaló que los cortes afectarán a sectores específicos durante rangos de horario determinados.

Pedro Aguirre Cerda: desde las 10:00 a las 14:00 horas.



Renca: desde las 10:00 a las 17:00 horas.



Providencia: sector inferior de 10:30 a 16:30 horas, sector del medio entre 11:00 y 17:00 horas y sector superior de 9:30 a 15:30 horas.



Pudahuel: desde las 11:00 a las 17:00 horas.



Maipú: desde la 01:00 a las 05:00 horas.



Lo Barnechea: desde las 11:00 y las 17:00 horas.



Quilicura: desde las 10:00 a las 16:00 horas.



Santiago: desde las 10:00 a las 16:00 horas.



Macul: Desde las 10:30 a las 17:30 horas en el primer sector y entre 11:00 a las 17:00 horas en el segundo.

