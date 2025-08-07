 Enel anuncia que 10 comunas de Santiago tendrán cortes de luz para este viernes 8 de agosto - Chilevisión
Minuto a minuto
Sernac alcanza millonario acuerdo por colusión de farmacias: 34 mil clientes serán compensados Ministra Vallejo acusa “campaña sucia para engañar y mentir” tras nuevo video de la UDI Activan Sistema de Alerta Meteorológica por vientos en dos regiones: Alcanzarán los 90 km/h Confirman fecha del próximo Black Friday en Chile: Será antes de Navidad y durará 4 días
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
07/08/2025 15:56

Enel anuncia que 10 comunas de Santiago tendrán cortes de luz para este viernes 8 de agosto

El servicio eléctrico se interrumpirá momentáneamente en algunos sectores de la región Metropolitana por trabajos programados que se podrían extender hasta por siete horas.

Publicado por CHV Noticias

Enel tiene programado una serie de cortes de luz en Santiago para este viernes 8 de agosto

El servicio eléctrico se interrumpirá debido a trabajos en algunos sectores de la región Metropolitana.

Las comunas afectadas serán: La Cisterna, Santiago, Ñuñoa, Peñalolén, La Florida, Las Condes, Lo Barnechea, Recoleta, Independencia y Pedro Aguirre Cerda

Los cortes programados comenzarán en diferentes horarios según el sector afectado y podrán extenderse hasta por siete horas.

Enel confirma cortes de luz para este viernes 8 de agosto

  • La Florida: desde las 09:00 hastas las 13:00 horas.

  • La Cisterna: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas. 

  • Pedro Aguirre Cerda: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas. 

  • Independencia: desde las 10:00 hastas las 16:00 horas.

  • Independencia: desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

  • Recoleta: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas. 

  • Lo Barnechea: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas. 

  • Las Condes: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  P

  • Peñalolén: desde las 09:30 hasta las 16:30 horas

  • Ñuñoa: desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

  • Santiago: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si eres beneficiaria de los $452 mil

Lo último

Lo más visto

¡En shock! Loreto Aravena fue sorprendida por Max Luksic con llamativo gesto en su cumpleaños

El alcalde de Huechuraba impactó a la actriz con una fiesta sorpresa a la que asistieron familiares y amigos, entre ellas Paz Bascuñán.

07/08/2025

Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si eres beneficiaria de los $452 mil

Este bono se entrega mensualmente, en cuotas por dos años, y acceden de forma automática quienes cumplan los requisitos establecidos.

06/08/2025

Corte de luz este jueves afectará a 10 comunas de Santiago: Enel detalla zonas y horarios

La compañía informó los sectores afectados y el horario de inicio del corte y reposición del suministro eléctrico.

07/08/2025

“Lamentablemente…”: Naya Fácil confirmó quiebre con su pareja de Rapa Nui

La influencer relató a sus seguidores el motivo de su quiebre con el misterioso hombre que conoció durante su viaje de vacaciones hace menos de un mes.

07/08/2025