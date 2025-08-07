Enel anuncia que 10 comunas de Santiago tendrán cortes de luz para este viernes 8 de agosto - Chilevisión

El servicio eléctrico se interrumpirá momentáneamente en algunos sectores de la región Metropolitana por trabajos programados que se podrían extender hasta por siete horas.

Enel tiene programado una serie de cortes de luz en Santiago para este viernes 8 de agosto.

El servicio eléctrico se interrumpirá debido a trabajos en algunos sectores de la región Metropolitana.

Las comunas afectadas serán: La Cisterna, Santiago, Ñuñoa, Peñalolén, La Florida, Las Condes, Lo Barnechea, Recoleta, Independencia y Pedro Aguirre Cerda.

Los cortes programados comenzarán en diferentes horarios según el sector afectado y podrán extenderse hasta por siete horas.

Enel confirma cortes de luz para este viernes 8 de agosto

La Florida: desde las 09:00 hastas las 13:00 horas.

La Cisterna: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Pedro Aguirre Cerda: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Independencia: desde las 10:00 hastas las 16:00 horas.

Independencia: desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Recoleta: desde l as 11:00 hasta las 17:00 horas.

Lo Barnechea: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Las Condes: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Peñalolén: desde las 09:30 hasta las 16:30 horas

Ñuñoa: desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.