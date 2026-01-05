Enel anuncia cortes de luz para siete comunas de Santiago este martes 6 de enero - Chilevisión

Los cortes del suministro se deberán a trabajos programados por la empresa. Asimismo, informaron los horarios en los que se verá afectado el servicio.
Enel anunció que para este martes 6 de enero habrá una serie de cortes de luz programados para distintos puntos de Santiago.
De acuerdo a lo informado por la empresa, estos cortes se deben a trabajos programados para mejorar la calidad del servicio en los sectores afectados.
La interrumpción del servicio eléctrico afectará a nueve puntos de siete comunas: Maipú, Pedro Aguirre Cerda, Providencia, Ñuñoa, Macul, La Florida y Las Condes.