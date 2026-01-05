 Enel anuncia cortes de luz para siete comunas de Santiago este martes 6 de enero - Chilevisión
05/01/2026 12:33

Enel anuncia cortes de luz para siete comunas de Santiago este martes 6 de enero

Los cortes del suministro se deberán a trabajos programados por la empresa. Asimismo, informaron los horarios en los que se verá afectado el servicio.

Enel anunció que para este martes 6 de enero habrá una serie de cortes de luz programados para distintos puntos de Santiago.

De acuerdo a lo informado por la empresa, estos cortes se deben a trabajos programados para mejorar la calidad del servicio en los sectores afectados.

La interrumpción del servicio eléctrico afectará a nueve puntos de siete comunas: Maipú, Pedro Aguirre Cerda, Providencia, Ñuñoa, Macul, La Florida y Las Condes. 

Todos los cortes anunciados por Enel para este martes 6 de enero

  • Maipú:  Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

  • Pedro Aguirre Cerda: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

  • Providencia: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas. 

  • Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas. 

  • Macul: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas. 

  • La Florida: Desde las 09:30 hasta las 13:30 horas.

  • La Florida: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas. 

  • Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

