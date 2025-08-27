 Enel anuncia cortes de luz para ocho comunas de Santiago este jueves 28 de agosto - Chilevisión
27/08/2025 11:14

Enel anuncia cortes de luz para ocho comunas de Santiago este jueves 28 de agosto

El servicio eléctrico será suspendido en varios puntos de la capital debido a trabajos que Enel tiene programados. Revisa los sectores y horarios de interrupción.

Publicado por CHV Noticias

Enel anunció una serie de cortes por trabajos programados en distintos puntos de Santiago para este jueves 28 de agosto

Para esta jornada las comunas que se verán afectadas son: Providencia, Macul, Maipú, La Florida, San Miguel, La Reina, Las Condes y Vitacura. 

Incluso habrá zonas que se verán afectadas en más de un punto y diferentes horarios como Vitacura, Maipú y La Florida.

Enel confirma cortes de luz para ocho comunas de Santiago

  • Vitacura: desde las 15:30 hasta las 16:30 horas. 

 

  • Vitacura: desde las 11:30 hasta las 12:30 horas.

  • Vitacura: desde las 14:00 hasta las 15:00 horas.

  • Vitacura: desde las 9:30 hasta las 8:30 horas.

  • Las Condes: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas. 

 

  • La Reina: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas. 

  • La Florida: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

  • La Florida: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Providencia: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

  • Macul: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas. 

  • San Miguel: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Maipú: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

 

  • Maipú: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

