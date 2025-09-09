Enel anuncia cortes de luz para 12 comunas de Santiago este miércoles 10 de septiembre - Chilevisión

La comuna más afectada durante esta jornada será Recoleta con cortes programados en seis puntos diferentes. El servicio se interrumpirá desde 09:30 hasta las 18:00, dependiendo del lugar.

Enel anunció que este miércoles 10 de septimebre habrá cortes de luz para 12 comunas de Santiago.

La compañía interrumpirá el servicio eléctrico por trabajos programados en algunos sectores de la región Metropolitana.

Para la jornada del miércoles las comunas afectadas serán: Recoleta, Providencia, San Ramón, La Florida, San Miguel, Vitacura, Conchalí, Renca, Quilicura, Independencia, Estación Central y Las Condes.

Sin embargo, la más afectada será Recoleta con cortes en seis sectores, desde las 09:30 hasta las 18:00, según el lugar.

Las Condes: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Vitacura: desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

La Florida: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Providencia: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Recoleta: desde las 09:30 hasta las 10:30 horas.

Recoleta: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Recoleta: desde las 11:30 hasta las 12:30 horas.

Recoleta: desde las 15:00 hasta las 16:00 horas.

Recoleta: desde las 15:30 hasta las 16:30 horas.

Recoleta: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

San Ramón: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

San Miguel: desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.

Estación Central: desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

Estación Central: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Independencia: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Conchalí: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Quilicura: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.