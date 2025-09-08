 Enel anuncia cortes de luz para 12 comunas de Santiago este martes 9 de septiembre - Chilevisión
08/09/2025 13:00

Enel anuncia cortes de luz para 12 comunas de Santiago este martes 9 de septiembre

La compañía anunció que la interrupción del suministro de electricidad se deberá a trabajos de mejoramiento en las zonas afectadas.

Publicado por CHV Noticias

ENEL, la empresa encargada de distribuir la electricidad en Santiago, anunció que este martes 9 de septiembre habrá cortes del suministro en 17 sectores de 12 comunas de la región Metropolitana. 

Las interrupciones se producen por trabajos programados que llevará a cabo la compañía para mejorar el servicio en gran parte de la capital.

En total, serán 12 las comunas que sufrirán cortes de luz:

  • Lo Barnechea
  • Vitacura
  • Las Condes
  • Providencia
  • La Reina
  • Recoleta
  • Conchalí
  • Santiago 
  • San Miguel 
  • La Cisterna 
  • San Joaquín 
  • Lampa

Revisa los cortes de luz en las 12 comunas de Santiago para este fin de semana

  • Lo Barnechea: martes 9 de septiembre desde las 10:30 hasta las 16:30. 

  • Vitacura: martes 9 de septiembre desde las 9:00 hasta las 17:00.

  • Las Condes: martes 9 de septiembre desde las 11:00 hasta las 17:00.

  • Providencia: martes 9 de septiembre desde las 15:30 hasta las 16:30. 

  • Providencia: martes 9 de septiembre desde las 14:00 hasta las 15:00.

  • Providencia: martes 9 de septiembre desde las 11:30 hasta las 12:30.

  • La Reina: martes 9 de septiembre desde las 10:00 hasta las 18:00.

  • Recoleta: martes 9 de septiembre desde las 10:00 hasta las 17:00.

  • Conchalí: martes 9 de septiembre desde las 10:00 hasta las 16:00.

  • Conchalí: martes 9 de septiembre desde las 9:30 hasta las 15:30.

  • Santiago: martes 9 de septiembre desde las 10:00 hasta las 16:00. 

  • San Miguel: martes 9 de septiembre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • San Miguel: martes 9 de septiembre desde las 10:30 hasta las 16:30.

  • San Miguel: martes 9 de septiembre desde las 10:00 hasta las 16:00.

  • La Cisterna: martes 9 de septiembre desde las 10:00 hasta las 17:00.

  • San Joaquín: martes 9 de septiembre desde las 11:00 hasta las 18:00.

  • Lampa: martes 9 de septiembre desde las 10:30 hasta las 16:30.

