Enel anuncia cortes de luz para 12 comunas de Santiago este martes 9 de septiembre - Chilevisión

La compañía anunció que la interrupción del suministro de electricidad se deberá a trabajos de mejoramiento en las zonas afectadas.

ENEL, la empresa encargada de distribuir la electricidad en Santiago, anunció que este martes 9 de septiembre habrá cortes del suministro en 17 sectores de 12 comunas de la región Metropolitana.

Las interrupciones se producen por trabajos programados que llevará a cabo la compañía para mejorar el servicio en gran parte de la capital.

En total, serán 12 las comunas que sufrirán cortes de luz:

Lo Barnechea

Vitacura

Las Condes

Providencia

La Reina

Recoleta

Conchalí

Santiago

San Miguel

La Cisterna

San Joaquín

Lampa

Revisa los cortes de luz en las 12 comunas de Santiago para este fin de semana

Lo Barnechea: martes 9 de septiembre desde las 10:30 hasta las 16:30.

Vitacura: martes 9 de septiembre desde las 9:00 hasta las 17:00.

Las Condes: martes 9 de septiembre desde las 11:00 hasta las 17:00.

Providencia: martes 9 de septiembre desde las 15:30 hasta las 16:30.

Providencia: martes 9 de septiembre desde las 14:00 hasta las 15:00.

Providencia: martes 9 de septiembre desde las 11:30 hasta las 12:30.

La Reina: martes 9 de septiembre desde las 10:00 hasta las 18:00.

Recoleta: martes 9 de septiembre desde las 10:00 hasta las 17:00.

Conchalí: martes 9 de septiembre desde las 10:00 hasta las 16:00.

Conchalí: martes 9 de septiembre desde las 9:30 hasta las 15:30.

Santiago: martes 9 de septiembre desde las 10:00 hasta las 16:00.

San Miguel: martes 9 de septiembre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

San Miguel: martes 9 de septiembre desde las 10:30 hasta las 16:30.

San Miguel: martes 9 de septiembre desde las 10:00 hasta las 16:00.

La Cisterna: martes 9 de septiembre desde las 10:00 hasta las 17:00.

San Joaquín: martes 9 de septiembre desde las 11:00 hasta las 18:00.