Enel anuncia cortes de luz para 12 comunas de Santiago este martes 9 de septiembre - Chilevisión

La compañía anunció que la interrupción del suministro de electricidad se deberá a trabajos de mejoramiento en las zonas afectadas.
ENEL, la empresa encargada de distribuir la electricidad en Santiago, anunció que este martes 9 de septiembre habrá cortes del suministro en 17 sectores de 12 comunas de la región Metropolitana.
Las interrupciones se producen por trabajos programados que llevará a cabo la compañía para mejorar el servicio en gran parte de la capital.
En total, serán 12 las comunas que sufrirán cortes de luz:
- Lo Barnechea
- Vitacura
- Las Condes
- Providencia
- La Reina
- Recoleta
- Conchalí
- Santiago
- San Miguel
- La Cisterna
- San Joaquín
- Lampa
- Lo Barnechea: martes 9 de septiembre desde las 10:30 hasta las 16:30.
- Vitacura: martes 9 de septiembre desde las 9:00 hasta las 17:00.
- Las Condes: martes 9 de septiembre desde las 11:00 hasta las 17:00.
- Providencia: martes 9 de septiembre desde las 15:30 hasta las 16:30.
- Providencia: martes 9 de septiembre desde las 14:00 hasta las 15:00.
- Providencia: martes 9 de septiembre desde las 11:30 hasta las 12:30.
- La Reina: martes 9 de septiembre desde las 10:00 hasta las 18:00.
- Recoleta: martes 9 de septiembre desde las 10:00 hasta las 17:00.
- Conchalí: martes 9 de septiembre desde las 10:00 hasta las 16:00.
- Conchalí: martes 9 de septiembre desde las 9:30 hasta las 15:30.
- Santiago: martes 9 de septiembre desde las 10:00 hasta las 16:00.
- San Miguel: martes 9 de septiembre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
- San Miguel: martes 9 de septiembre desde las 10:30 hasta las 16:30.
- San Miguel: martes 9 de septiembre desde las 10:00 hasta las 16:00.
- La Cisterna: martes 9 de septiembre desde las 10:00 hasta las 17:00.
- San Joaquín: martes 9 de septiembre desde las 11:00 hasta las 18:00.
- Lampa: martes 9 de septiembre desde las 10:30 hasta las 16:30.