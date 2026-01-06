Enel anuncia cortes de luz para 10 comunas de Santiago este miércoles 7 de enero - Chilevisión

Los cortes del suministro se deberán a trabajos programados por la empresa. Asimismo, informaron los horarios en los que se verá afectado el servicio.
Enel anunció que para este miércoles 7 de enero habrá una serie de cortes de luz programados para distintos puntos de Santiago.
De acuerdo a lo informado por la empresa, estos cortes se deben a trabajos programados para mejorar la calidad del servicio en los sectores afectados.
La interrumpción del servicio eléctrico afectará a 12 puntos de 10 comunas: Quilicura, Cerro Navia, Estación Central, Cerrillos, Maipú, San Ramón, San Miguel, Recoleta, Peñalolén y Las Condes.
Todos los cortes anunciados por Enel para este miércoles 7 de enero
- Quilicura: Desde las 14:00 hasta las 17:30 horas.
- Cerro Navia: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
- Estación Central: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.
- Estación Central: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Cerrillos: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.
- Cerrillos: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
- Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- San Ramón: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
- San Miguel: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
- Recoleta: Desde las 00:00 hasta las 06:00 horas.
- Peñalolén: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
- Las Condes: Desde las 10:00 a 15:00 horas.