 Enel anuncia cortes de luz para 10 comunas de Santiago este miércoles 7 de enero - Chilevisión
Minuto a minuto
Adelantan tres nuevos nombres del gabinete de Kast: Uno fue ministro de Sebastián Piñera “Fue imprudente”: Van Klaveren remueve a Manahi Pakarati como embajadora de Nueva Zelanda Investigan robo de reliquias del año 1700 desde la Catedral de Santiago José Antonio Kast destapa el primer nombre de su gabinete: Reveló quién será ministro de Hacienda Desalojan y demuelen toma “Los Luchadores” en Quilpué y Villa Alemana: Construirán 240 viviendas sociales
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
06/01/2026 13:34

Enel anuncia cortes de luz para 10 comunas de Santiago este miércoles 7 de enero

Los cortes del suministro se deberán a trabajos programados por la empresa. Asimismo, informaron los horarios en los que se verá afectado el servicio.

Enel anunció que para este miércoles 7 de enero habrá una serie de cortes de luz programados para distintos puntos de Santiago.

De acuerdo a lo informado por la empresa, estos cortes se deben a trabajos programados para mejorar la calidad del servicio en los sectores afectados.

La interrumpción del servicio eléctrico afectará a 12 puntos de 10 comunas: Quilicura, Cerro Navia, Estación Central, Cerrillos, Maipú, San Ramón, San Miguel, Recoleta, Peñalolén y Las Condes. 

Todos los cortes anunciados por Enel para este miércoles 7 de enero

  • Quilicura:  Desde las 14:00 hasta las 17:30 horas.

  • Cerro Navia: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

  • Estación Central: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.  

  • Estación Central: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Cerrillos: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

  • Cerrillos: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • San Ramón: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

  • San Miguel: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • Recoleta: Desde las 00:00 hasta las 06:00 horas.

  • Peñalolén: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • Las Condes: Desde las 10:00 a 15:00 horas. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Sin postular: El único requisito que debes cumplir para recibir el ex Bono Marzo

Lo último

Lo más visto

Filtran diálogo entre Maduro y juez tras primera audiencia: “Sigo siendo presidente de mi país”

Poco a poco se han ido conociendo detalles y los diálogos que mantuvo Nicolás Maduro con el juez Axel K. Hellerstein tras la primera audiencia.

06/01/2026

“Mi mamá presenció...”: Carlyn Romero vivió momentos de angustia tras captura de Maduro en Venezuela

La joven no ve a su familia hace dos años y en el momento en que pudo contactarse con ellos tras la captura de Maduro, se enfrentó a un complejo escenario, por lo que reflexionó sobre política.

06/01/2026

Dos niños de 6 y 8 años de edad murieron en incendio que destruyó una casa en Calbuco

Pese a la ayuda de vecinos y Bomberos, en pocos minutos el inmueble fue arrasado totalmente por las llamas.

06/01/2026

Sin postular: El único requisito que debes cumplir para recibir el ex Bono Marzo

El beneficio se entrega entre febrero y marzo de cada año a familias que cumplan una serie de requisitos. 

06/01/2026